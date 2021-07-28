Лицей №7 Бердска получил штраф в 75 000 рублей

За административные нарушения оштрафовали Бердский лицей №7 на 75 тысяч рублей. Об этом сообщила 28 июля “Курьер. Среда. Бердск” помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафонова:
- 27 июля Лицею №7 была вынесена мера пресечения за совершение административного правонарушения, ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности не связанной с извлечением прибыли, грубым нарушением требований - прим. ред). Административное наказание в виде штрафа размером 75 тысяч рублей.
Но конкретизировать, из-за чего предусмотрено наказание редакции не стали, поскольку затрагивается нарушение прав несовершеннолетних.
Стоит отметить, что решение Бердского городского суда может быть обжаловано, потому что не вступило в законную силу. Также известно, что суд состоялся после проверки в школе.