В России в августе резко вырастут цены на кофе
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В России в августе резко вырастут цены на кофе

5:13:457/28/2021Фото: pixabay
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Причина - аномальные заморозки в Бразилии.

Цена на кофе в России резко вырастет

В России торговые сети начали получать уведомления от крупнейших поставщиков о росте цен на кофе. Ожидается, что это произойдет в августе и рост составит порядка 12 процентов. Причина - аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зерен может сократиться на 30%. Цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года, сообщает Коммерсант.

Отметим, что крупнейший поставщик кофейных зерен в мире – Бразилия. Но в июле на страну обрушились аномальные заморозки впервые за 100 лет засухи. Кроме того, на повышение цен повлияла и пандемия коронавируса. Она привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке. Кроме непогоды в Бразилии проблемы с поставками кофе связаны и с внутриполитическим кризисом в Колумбии — другом крупном экспортере зерен.

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