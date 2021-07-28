Что можно и нельзя делать по Луне в саду и огороде до Новолуния 8 августа и сразу после
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что можно и нельзя делать по Луне в саду и огороде до Новолуния 8 августа и сразу после

7:20:387/28/2021Фото: pixabay
0

9 августа 2021 года после 12:00 дня по московскому времени наступает уже 2 лунный день, который является благоприятным для всех видов садовых и огородных работ.

мангольд
В эти дни мало благоприятной работы

Дни 7, 8 и 9 августа 2021 года в лунном календаре дачников и огородников обозначены как неблагоприятные для проведения любых видов работ на огороде.

Однако 7 и 8 число выпадает на субботу и воскресенье. Это значит что большинство дачников именно на эти выходные окажется на своих дачных участках. У них возникает вопрос, неужели совсем не какими огородными делами заниматься нельзя?

8 числа состоится новолуние, а как известно в такие пиковые состояния луны как новолуние и полнолуние крайне неблагоприятно заниматься посадочными и посевными работами.

Однако за день до новолуния и на другой день после него можно выполнять такие работы как как прополка, прореживание часто выросших культур, уничтожение вредителей. В саду можно заняться удалением больных и сухих ветвей, ненужных растений и лишних побегов.

Также можно заниматься выкорчевыванием старых пней или других ненужных саженцев, от которых вы решили отказаться. Можно удалять дикую поросль и прищипывать культуры растений.

Все эти три дня считаются самыми тяжелыми днями во всём лунном цикле, поскольку в такое время замирают все процессы в земле и в растениях, а вся сила и жизненная энергия культур собирается в корнях растений.

7 августа луна будет ещё убывающей, поэтому надземная часть растений будет очень слабо реагировать на любые повреждения. Именно поэтому в этот день можно заниматься прищипыванием и пасынкованием растений.

9 августа 2021 года после 12:00 дня по московскому времени наступает уже 2 лунный день, который является благоприятным для всех видов садовых и огородных работ. Можно заниматься посадкой и пересадкой любых культур.

Разрешено вносить минеральную подкормку и осуществлять прикорневой полив. Разрешены прививки деревьев и обработка земли различными способами. Запрещено проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Умные, но чудовищно мстительные: связываться с ними опасно
«Деньги решают всё»: Ефимова «наехала» на организаторов Олимпиады
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Грустная новость о Макsим: проблемы уже с сердцем и правым легким
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
И года не прожили: что разрушило брак Олешко
Молодая любовница Золотухина показала свою фигуру
Как не «вырастить» подростка-агрессора
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
дачалунный календарь. календарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем займетесь в эти дни?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать по Луне в саду и огороде до Новолуния 8 августа и сразу после
7:20:38 7/28/2021
Что можно и нельзя делать по Луне в саду и огороде до Новолуния 8 августа и сразу после
Журналист вывел из себя Медведева: В Госдуме требуют лишить аккредитации представителя СМИ
7:05:41 7/28/2021
Журналист вывел из себя Медведева: В Госдуме требуют лишить аккредитации представителя СМИ
Резкий рост смертности от коронавируса выявили во всем мире
6:48:15 7/28/2021
Резкий рост смертности от коронавируса выявили во всем мире
Антирекорды по числу зараженных коронавирусом бьют в олимпийском Токио
6:34:24 7/28/2021
Антирекорды по числу зараженных коронавирусом бьют в олимпийском Токио
БердскЖесткое ДТП с иномарками под Бердском: Два авто вылетели на обочину трассы Р-256
6:21:36 7/28/2021
Жесткое ДТП с иномарками под Бердском: Два авто вылетели на обочину трассы Р-256
Благоприятные даты для маникюра по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
6:20:14 7/28/2021
Благоприятные даты для маникюра по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
Подростки избили ночного прохожего и отобрали у него телефон в Новосибирске
6:05:44 7/28/2021
Подростки избили ночного прохожего и отобрали у него телефон в Новосибирске
Примотанный за шею к машине труп женщины обнаружили в парке
5:51:44 7/28/2021
Примотанный за шею к машине труп женщины обнаружили в парке
Необыкновенный метеоритный дождь дельта Аквариды пролетел на Землей в ночь на 28 июля 2021
5:31:42 7/28/2021
Необыкновенный метеоритный дождь дельта Аквариды пролетел на Землей в ночь на 28 июля 2021
Репер Моргенштерн заработал 545 млн рублей за 2020 год
5:24:18 7/28/2021
Репер Моргенштерн заработал 545 млн рублей за 2020 год