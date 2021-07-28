Что можно и нельзя делать по Луне в саду и огороде до Новолуния 8 августа и сразу после

Дни 7, 8 и 9 августа 2021 года в лунном календаре дачников и огородников обозначены как неблагоприятные для проведения любых видов работ на огороде.
Однако 7 и 8 число выпадает на субботу и воскресенье. Это значит что большинство дачников именно на эти выходные окажется на своих дачных участках. У них возникает вопрос, неужели совсем не какими огородными делами заниматься нельзя?
8 числа состоится новолуние, а как известно в такие пиковые состояния луны как новолуние и полнолуние крайне неблагоприятно заниматься посадочными и посевными работами.
Однако за день до новолуния и на другой день после него можно выполнять такие работы как как прополка, прореживание часто выросших культур, уничтожение вредителей. В саду можно заняться удалением больных и сухих ветвей, ненужных растений и лишних побегов.
Также можно заниматься выкорчевыванием старых пней или других ненужных саженцев, от которых вы решили отказаться. Можно удалять дикую поросль и прищипывать культуры растений.
Все эти три дня считаются самыми тяжелыми днями во всём лунном цикле, поскольку в такое время замирают все процессы в земле и в растениях, а вся сила и жизненная энергия культур собирается в корнях растений.
7 августа луна будет ещё убывающей, поэтому надземная часть растений будет очень слабо реагировать на любые повреждения. Именно поэтому в этот день можно заниматься прищипыванием и пасынкованием растений.
9 августа 2021 года после 12:00 дня по московскому времени наступает уже 2 лунный день, который является благоприятным для всех видов садовых и огородных работ. Можно заниматься посадкой и пересадкой любых культур.
Разрешено вносить минеральную подкормку и осуществлять прикорневой полив. Разрешены прививки деревьев и обработка земли различными способами. Запрещено проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.