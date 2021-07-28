Репер Моргенштерн заработал 545 млн рублей за 2020 год
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Репер Моргенштерн заработал 545 млн рублей за 2020 год

5:24:187/28/2021Фото: Инстаграм
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Больше него доход имеет только Хабиб Нурмагамедов.

Моргенштерн заработал 7,7 миллионов долларов за год

Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных звезд России. Они назвали 50 человек, известных большинству жителей страны, которые заработали за прошлый год больше всех. Тройка лидеров оказалась весьма неожиданной.

Так, согласно рейтингу, третье место заняла Ольга Бузова – ее доход составил 3.3 миллиона долларов за год. На втором месте репер Моргенштерн – его доход составил 7,4 миллиона долларов или 545 миллионов рублей.

А первое место занял Хабиб Нурмагомедов. Он за прошлый год заработал 12 миллионов долларов или 886 миллионов рублей.

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