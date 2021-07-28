20 лучших и худших черт характера знака зодиака Дева

Люди, дни рождения которых попадают под знак зодиака Дева, - существа сложные, логичные, трудолюбивые, ответственные и скромные. Среди своего сложного списка личностных черт и характеристик эти земные знаки известны своей дающей природой и неутолимым желанием любить и быть любимыми.
Люди со знаком Солнца Девы рождаются между 23 августа и 22 сентября и известны своим заботливым характером и строгим поведением, пишет yourtango.com.
Что такое Дева?
Девы, шестой знак в астрологии, часто рассматриваются в связи с их символом - Девой - и считаются чистейшими из всех знаков Зодиака. Дева управляет шестым домом здоровья, врачей и гигиены, укрепляя их трудовую этику.
Как в римской, так и в греческой мифологии созвездие Девы имеет отношение к богине Деметре, но также имеет происхождение, связанное с мифом о Парфеносе, дочери Аполлона, которая умерла в молодом возрасте и была превращена в созвездие в память о ее смерти.
В египетской мифологии Дева - индикатор начала сбора урожая пшеницы; в индийской астрологии Дева является эквивалентом знака Канья, что в переводе означает «дева».
Это видение личности Девы, которое есть у остального мира, иногда оказывает дополнительное давление на то, как они думают, что они должны относиться к себе. Девы предъявляют к себе высокие стандарты , и их цель - быть идеальными во всем, что они делают, но они расстраиваются, когда видят, что это невозможно.
Они поддерживают людей в своей жизни и часто первыми высказывают сомнения даже тем, кого они плохо знают. Но иногда их склонность заходить слишком далеко ставит их в негативном свете.
Деве необходимо чрезмерно анализировать ситуации и чрезвычайно критически смотреть на себя, как и на всех остальных в своей жизни. Их критика является причиной их разочарования, а иногда и очень вспыльчивого характера.
Но этот Мутабельный знак уникален по своей сути, и они никогда ничего не сделают на полпути. Их скромность и смирение - вот что привлекает к ним людей, в конечном итоге раскрывая красоту Девы.
Объяснение черт Девы
Самые завидные черты Девы говорят о том, что этот знак вам нужен в вашем кругу. Основанные на элементе земли, Девы известны своим практическим подходом к жизни, который проявляется в этих личностных качествах.
10 положительных черт характера Девы
1. Логический
Дева продумает все возможные элементы мышления, прежде чем принять решение. Они не любят логику, поэтому смотрят со всех сторон, прежде чем дать решение проблемы.
2. Трудолюбивый
Дева знает, что хорошие вещи приходят к тем, кто их зарабатывает, поэтому они будут работать над собой, чтобы получить все, что они хотят. У них часто бывают бессонные ночи, чтобы своевременно выполнять всю свою работу.
Их упорный труд не остается незамеченным, и многие восхищаются самоотдачей Девы.
3. Художественный
Креативность Девы всегда плещет. Они используют искусство как средство от своих проблем. Им нравится выражать себя через музыку, танцы, актерское мастерство и даже рисование.
Если вы когда-нибудь не знаете, что чувствует Дева, просто посмотрите на их работы.
4. Наблюдательный
У Девы потрясающая память. Они могут вспомнить и вспомнить то, что происходило с раннего детства, о чем большинство людей не вспомнит.
Они постоянно вспоминают старые воспоминания, которые заставляли их чувствовать себя хорошо, и в результате заставляли других улыбаться.
5. Верный
Если у вас есть место в жизни Девы в романтическом плане, они покажут вам, что являются одним из самых верных знаков. Они никогда не подведут и романтически смотрят только на одного человека. Вы можете сказать прыгать, и они без сомнения скажут, насколько высоко.
Их любовь безгранична, и они всегда останутся верными.
6. Добрый
Девы - один из самых сладких знаков в астрологии. Они наполнены любовью и привязанностью. Их сердца остаются добрыми и скромными, поскольку они всегда стараются помочь всем и каждому в своей жизни.
7. Пациент
Девы очень любят за терпение по отношению к другим. Они постоянно пытаются найти хорошее в людях и часто дают хорошим друзьям и окружающим их людям право сомневаться.
Хотя обычно есть предел тому, как долго они готовы ждать, обычно это долгое время, что дает людям вокруг них достаточно времени, чтобы исправить свои действия в случае необходимости.
8. Ответственный
Если вы дадите Деве инструкции, они, скорее всего, обратят внимание на детали и будут следовать инструкциям на букву Т. Им нравится, когда их оставляют на ответственность за ситуации, и они не хотят никого подводить.
Они просто хотят, чтобы человек, давший им инструкции, гордился ими.
9. Надежный
Большинство Дев стремятся быть надежными. Они хотят, чтобы все знали, что они всегда готовы помочь им, несмотря ни на что.
Дева первой ответит на ваш звонок и последней, кто уйдет из ситуации, когда вы в ней нуждаетесь.
10. Скромный
Девы обычно скромны и зачастую скромны от природы. Им нравится, что люди видят в них приземленных существ. Они всегда ставят других выше себя.
Они гордятся своими достижениями, но никогда не слишком дерзки.
Конечно, как и во всех знаках зодиака , не все в Деве безупречно.
10 отрицательных черт характера Девы
1. Наблюдательный
Хотя их память может служить для них отличным инструментом, она также является причиной их беспокойства.
К сожалению, они могут вспомнить инцидент, произошедший с ними много лет назад, и съежиться от того факта, что позволили этому случиться. Они будут так сильно волноваться, что их беспокойство берет верх во многих ситуациях.
2. Критический
Они могут хорошо мыслить критически, но они также известны своим критическим взглядом на других.
Даже не принимая во внимание, насколько они критичны, иногда они чувствуют, что люди недостаточно стараются или не так стараются, как они.
3. Упрямый
Когда у Девы появляется видение того, чего они хотят, никто не может им сказать иначе.
Даже если у кого-то есть идея направить Деву в лучшем направлении, Дева, скорее всего, отключится и не послушает их. Девы очень дерзкие.
4. Встревоженный
Иногда Девам нужно научиться расслабляться. Они переутомляются и очень легко переживают, и они королевы того, что не отпускают.
Друзья Девы - ключ к тому, чтобы помочь им научиться расслабляться.
5. Чрезмерно заботливый
Девы нравятся людям. Девы любят делать так, чтобы все вокруг были счастливы.
Это заставляет их заглядывать в глубину своего разума. Они могут забыть о себе, и их потребность всем угодить становится очень нездоровой.
6. Легко расстраиваться
Будучи перфекционистами, Девы очень строги к себе. Они не хотят быть ничем иным, как идеальным образом, который у них в голове.
Они буквально вытеснят весь проект, если посчитают, что он изначально не идеален.
7. Задумчивый
Девы любят слишком много думать. Они будут постоянно думать о том, что они сделали неправильно в прошлом, и позволять этому беспокоит их до бесконечности. Они даже сводят своих друзей с ума своим чрезмерным обдумыванием.
Единственное, что его успокаивает, - это засыпание, но и это длится недолго.
8. Чрезмерно независимый
Девы любят делать что-то самостоятельно, даже если им действительно нужна помощь. Они предпочли бы попробовать все, что им известно, прежде чем обращаться за помощью.
Это потому, что они очень самостоятельны и не любят беспокоить людей.
9. Легко раздражается
Это никогда не бывает специально, но они просто не могут с этим поделать, особенно если они находятся в зоне, и кто-то приходит и нарушает их покой. Когда это произойдет, они ответят легким гневом.
10. Придирчивый
Девы любят быть точными в своих решениях и иметь определенный имидж практически для всего, будь то мужчины, еда или даже типы телешоу, которые они будут смотреть. Их придирчивость мешает им плыть по течению жизни.
Советы по отношению к личности Девы
Дайте Деве время раскрыться.
Поначалу люди под знаком зодиака Дева могут показаться холодными . Но не позволяйте этому отвлекать вас - Девы по своей природе добры и всегда ставят своих друзей и семью на первое место, они просто склонны теряться в собственных мыслях, что может заставить их казаться сдержанными.
Практикуйте открытое общение.
Поскольку Девы слишком много думают, если вы не совсем откровенны в своих чувствах, у них будет слишком много времени, чтобы обдумать худший вариант развития событий.
Признайте усилия Девы.
Как один из самых преданных и скромных знаков зодиака, Дева будет спокойно работать, чтобы добиться успеха во всем, что они делают. Но они также критически относятся к себе, поэтому важно поздравить или поблагодарить Деву, если она этого заслуживает! Сообщите им, что их усилия не останутся незамеченными.
Лучший совет Деве по совместимости и взаимоотношениям
Из-за этих конкретных положительных и отрицательных черт знаками зодиака, наиболее совместимыми с Девой в контексте любовных отношений, являются Телец, Рак, Скорпион и Козерог.
Дева и Телец
Дева и Телец являются знаками Земли и хорошо понимают друг друга. Оба очень лояльных знака зодиака, отношения Девы и Тельца могут длиться всю жизнь. Эти два знака также разделяют любовь к материальному миру и весело проведут время, балуя себя.
Дева и Рак
Как Водяной знак , Рак очень интуитивен и может чувствовать, что нужно Деве в отношениях. Терпение Девы будет иметь большое значение, когда Рак станет капризным.
Дева и Скорпион
Деву привлекает смелая личность Скорпиона. Поскольку оба знака зодиака ласковые и страстные, эти отношения обязательно будут полны любви.
Дева и Козерог
Как Дева и Телец, Козерог - знак Земли. Чувство ответственности и независимости Козерога соперничает с чувством Девы, что делает их хорошей системой поддержки друг друга.
С учетом вышесказанного, как только вы узнаете пути Девы, вы научитесь любить Деву именно так, как они хотят, чтобы ее любили. Пока никогда не недооценивают Деву.
Чтобы поддерживать здоровые отношения, Деве важно поддерживать открытое общение. Как Дева, вы всегда будете слишком много думать. Но когда в вашей жизни есть кто-то еще, лучше открыто говорить о том, что вы чувствуете, и сразу же решать любые потенциальные проблемы.
Кроме того, не бойтесь позволить партнеру позаботиться о вас! Вы чувствуете себя прекрасно, щедро одаривая своего партнера любовью, подарками и поддержкой, так и вашему партнеру нравится делать это за вас! Мы знаем, что вы справитесь сами, но иногда можно расслабиться и позволить себе побаловать себя.
Основные выводы по знаку зодиака Дева
Дева очень динамичная личность, и их черты проявляются как в положительном, так и в отрицательном смысле. Хотя навыки критического мышления и независимость Девы помогут им пройти долгий путь, в некотором смысле те же самые сильные стороны сдерживают их, если ими не управлять должным образом.
Тем не менее, у Девы есть много любви и множество черт, которые делают ее идеальным партнером для правильного человека. Заведите отношения с Тельцом, Раком, Скорпионом или Козерогом, и вы обнаружите, что отношения развиваются почти без усилий.
За кого должна выйти замуж Дева?
Два знака, по которым Дева должна выйти замуж, - это Телец и Козерог.
Телец способен понимать, как устроен разум Девы, что важно при поиске того, с кем можно разделить свою жизнь. Оба знака также верны своей вине.
Козерог обеспечит сильную поддержку в браке с Девой и легко сможет узнать, что Деве нужно и чего она хочет.
Что привлекает Дев?
Девы привлекают позитивное отношение и открытые личности, но их идеальная пара - это умный, аналитический, любопытный, организованный и надежный человек, как и они сами. Деве подходит тот, кто может показать ей, как жизнь может быть спонтанной и веселой.
С кем Дева сексуально совместима?
Опять же, Телец - единственный знак, которым Дева лучше всего реагирует. Телец будет романтичным и чувственным, а Дева - общительным и понимающим. Это отличная комбинация для обоих знаков, чтобы получить от встречи то, что они хотят.