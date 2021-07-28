Необыкновенный метеоритный дождь дельта Аквариды пролетел на Землей в ночь на 28 июля 2021

В ночь на 28 июля над Великобританией прошел настоящий метеоритный дождь – именно ночью был его пик. В час пролетало до 20 метеоров. Название этого потока – дельта Аквариды. Поток вызван осколками кометы 96Р Макхольца 1, которая совершает оборот вокруг солнца раз в пять лет. Радиант, то есть точка, из которой как бы появляются метеоры на ночном небе, расположен в созвездии Водолея.
Отметим, что этот метеоритный дождь происходит почти каждый год с 12 июля по 23 августа и его пик приходится как раз на 28-29 июля. В Великобритании световое шоу можно наблюдать всю ночь без телескопа, но лучше всего его видно после 2 часов ночи. Тем, кто хочет увидеть настоящий метеоритный дождь, нужно уехать подальше от городов. Электрический свет населенных пунктов создает засветку и сильно портит наблюдения за астрономическими событиями.