Необыкновенный метеоритный дождь дельта Аквариды пролетел на Землей в ночь на 28 июля 2021
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Необыкновенный метеоритный дождь дельта Аквариды пролетел на Землей в ночь на 28 июля 2021

5:31:427/28/2021Фото: скрин с видео
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В час было видно до 20 падающих метеоров.

Метеоритный дождь прошел над Великобританией

В ночь на 28 июля над Великобританией прошел настоящий метеоритный дождь – именно ночью был его пик. В час пролетало до 20 метеоров. Название этого потока – дельта Аквариды. Поток вызван осколками кометы 96Р Макхольца 1, которая совершает оборот вокруг солнца раз в пять лет. Радиант, то есть точка, из которой как бы появляются метеоры на ночном небе, расположен в созвездии Водолея.

Отметим, что этот метеоритный дождь происходит почти каждый год с 12 июля по 23 августа и его пик приходится как раз на 28-29 июля. В Великобритании световое шоу можно наблюдать всю ночь без телескопа, но лучше всего его видно после 2 часов ночи. Тем, кто хочет увидеть настоящий метеоритный дождь, нужно уехать подальше от городов. Электрический свет населенных пунктов создает засветку и сильно портит наблюдения за астрономическими событиями.

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