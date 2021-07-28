Примотанный за шею к машине труп женщины обнаружили в парке

В Петербурге найдена мертвая женщина в парке Московского района. Причина смерти пока не установлена, известно, что тело женщины было примотано за шею к машине. Cтрашная находка была обнаружена в двенадцатом часу ночи местной жительницей, которая побоялась подойти ближе и вызвала полицейских.
- Со слов заявителя, женщина находилась в парке рядом с домом 15, корпус 2, по Пулковскому шоссе. Полиция немедленно выехала на место, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место вызова, женщину осматривали медики, констатировавшие ее смерть. Погибшей оказалась 43-летняя жительница Петербурга, на ее теле обнаружены следы насильственной смерти.
Провод, перетянувший шею, был привязан к автомобилю "Фольксваген Поло" 2018 года выпуска белого цвета, который стоял рядом. Машина принадлежит крупной компании, ее в розыск не объявляли.
Причины смерти будут установлены после экспертизы, которую проведут в морге. В полиции проходит проверка происшествия.