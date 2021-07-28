Можно ли нырять в холодную воду после бани?

Наверное все слышали про такое развлечение, как купание в ледяной воде после бани. Это может быть ныряние в прорубь, холодную купель или обтирания снегом. Что бы это ни было, у русских людей это традиционные зимние развлечения.
При правильном подходе к данной процедуре она проходит с огромной пользой для организма, поскольку такой контраст между температурами благоприятно сказывается на омоложении клеток организма, а кроме того такая процедура может исцелять некоторые болезни. Больные клетки не могут пережить шок от чередования очень жаркой температуры со слишком холодной температурой. При регулярном проведении таких контрастных процедур, значительно уменьшаются любые воспалительные процессы в организме и укрепляется иммунитет.
Однако для неподготовленного человека такое различение может закончиться очень плохо. К нырянию после бани в холодную воду очень важна подготовка и соблюдение некоторых очень важных условий.
В бане строго запрещено употреблять алкоголь. Само нахождение в жарком помещении это довольно серьезная нагрузка на ваше сердце и сосуды.
Если вы посещаете баню нерегулярно, то не спешите сразу после парилки нырять в холодный бассейн. К этому процессу, как и к процессу закаливания, стоит подходить постепенно. В первое посещение бани достаточно обтираться мокрым холодным полотенцем, либо встать под прохладный душ, который не должен быть очень холодным.
Примерно после 5 посещений бани с такой подготовительной программой можно приступать к освоению холодного купания. Если вы нырнули в холодную воду, не стоит находиться там долго, самый полезный эффект достигается буквально в первые секунды. То есть достаточно нырнуть в холодную воду и сразу из неё выйти.
Перед тем как нырять в холодную воду, вы должны очень хорошо прогреться, причём не просто посидеть в парной, а попарится веником. Только с использованием введением веника можно прогреть не только кожу но и более глубокие ее слои и мышцы.
После того как вы вышли из парной, проведите 2-3 минуты в предбаннике, чтобы организм слегка остыл и не получил шока от резкого перепада температур. Перед нырянием в прорубь желательно смочить лицо и голову прохладной водой.
После ныряния в холодную воду, нужно тщательно растереть кожу полотенцем, немного погреться в предбаннике, и только после этого заходить на повторный прогрев. Во время банных процедур можно пить травяной или зеленый чай.
Кому запрещено нырять в холодную воду после бани?
Причинами для отказа от окунания в холодную воду после бани для вас должны стать:
- почечная недостаточность или острое воспаление в почках,
- гипертония,
- заболевания сердца и сосудов,
- состояние после инфаркта или инсульта,
- гемофилия,
- атеросклероз и тромбоз,
- бронхиальная астма в острой стадии,
- бронхит,
- пневмония,
- заболевание центральной нервной системы,
- эпилепсия,
- сахарный диабет,
- заболевания щитовидной железы,
- беременность,
- алкогольное опьянение.