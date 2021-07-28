Антирекорды по числу зараженных коронавирусом бьют в олимпийском Токио

В японской столице, в которой проходят Олимпийские игры, выявляются все больше зараженных коронавирусом. Их число превышает данные, когда-либо фиксировавшиеся в Токио.
На 28 июля стало известно о 3 177 случаях заражений, во вторник было зафиксировано максимальной на тот день число — 2 848 человек.
Наибольшее количество заразившихся выявлено среди тех, чей возраст от 20 до 30 лет — 1 078. В категории 65+ заразились всего 95 человек. В настоящее время известно о 80 тяжелых случаях течения заболевания, сообщают в токийской администрации.
Губернатор Токио призывает молодых людей от 20 до 40 лет привиться как можно скорее, так как именно они становятся самой большой группой риска заражения.
С 12 июля в стране действует режим ЧС из-за резкого увеличения числа заразившихся. Введение режима предполагает запрет на продажу алкоголя и отказ от проведения массовых мероприятий.
В настоящее время Олимпийские игры проводятся без зрителей.