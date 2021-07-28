Жителям Сиднея выплачивают по $750 в неделю из-за коронавирусных ограничений
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Жителям Сиднея выплачивают по $750 в неделю из-за коронавирусных ограничений

9:47:507/28/2021Фото: pxhere.com
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А помощь компаниям увеличена до $ 100 000 в неделю. Ожидается, что 460 000 компаний, в которых работают 3,3 млн человек, получат гранты.

доллары
Рабочим, пострадавшим от изоляции в Новом Южном Уэльсе, будут увеличены выплаты финансовой поддержки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Рабочим, пострадавшим от изоляции в Новом Южном Уэльсе Австралии, будут увеличены выплаты финансовой поддержки, поскольку остановка работы в Сиднее продлевается еще на месяц, пишет dailymail.co.uk.

Выплата в размере 600 долларов в неделю при пандемическом бедствии вырастет до 750 долларов для людей, которые теряют более 20 часов работы, и с 375 до 450 долларов для тех, кто теряет 8-20 часов.

Получатели социального обеспечения, которые ранее не имели права на выплаты, теперь смогут потребовать 200 долларов для пополнения своего дохода, если они потеряют более восьми часов.

Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что поддержка Нового Южного Уэльса будет стоить налогоплательщикам 750 миллионов долларов в неделю, примерно столько же, сколько выплачивалось во время трехмесячного карантина прошлой зимой.

Те же правила будут применяться к другим штатам с самого начала любых будущих ограничений.

На данный момент 812 000 человек потребовали наличные в Новом Южном Уэльсе на общую сумму 411 миллионов долларов.

При расширенной поддержке бизнеса испытывающие трудности компании Нового Южного Уэльса могут подавать заявки на увеличенные гранты до 100 000 долларов в неделю.

Выплаты JobSaver компаниям, чья выручка снизилась на 30% из-за ограничений, ранее не превышали 10 000 долларов США.

Максимальный порог оборота для получения права на выплаты также был увеличен с 50 миллионов долларов до 250 миллионов долларов, чтобы позволить более крупным компаниям получать денежные средства.

Расширение означает, что гранты получат около 460 000 компаний, в которых работают 3,3 миллиона человек.

Компании не должны увольнять своих сотрудников, иначе они будут дисквалифицированы.

Для предприятий, не нанимающих сотрудников, таких как индивидуальные предприниматели, размер платежа останется на уровне 1000 долларов в неделю.

Бизнес-гранты будут составлять 40 процентов от еженедельной заработной платы компании, до 100 000 долларов.

Они помогут покрыть такие расходы, как аренда, страхование и техническое обслуживание, а также заработная плата.

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