Подростки избили ночного прохожего и отобрали у него телефон в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанут несовершеннолетние жители города, обвиняемые в совершении грабежа, сообщили 28 июля в управлении СКР по Новосибирской области.
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних подростков, обвиняемых в совершении грабежа, по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
-Следствием установлено, что в ночь на 2 апреля 2021 года несовершеннолетние находились у дома № 62 по улице Красный проспект в Центральном районе Новосибирска. Мимо них проходил 29-летний потерпевший, после чего обвиняемые проследовали за ним, нанесли ему удары в область головы, похитили у потерпевшего мобильный телефон стоимостью более 14 000 рублей и скрылись с места преступления, - рассказали подробности в СК.
В ходе следствия были допрошены очевидцы, осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначены и проведены судебные экспертизы. Следователи регионального следственного управления установили местонахождение похищенного мобильного телефона и возвратили его владельцу. Вину в совершении преступления фигуранты по делу признали частично.
Уголовное дело с утвержденным заместителем районного прокурора обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.