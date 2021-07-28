Жесткое ДТП с иномарками под Бердском: Два авто вылетели на обочину трассы Р-256

Жесткое ДТП произошло вечером 28 июля под Бердском.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, две разбитые машины стоят на обочине полосы в направлении Бердска - недалеко от поворота на Лебедевку.
На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.
-Рядом стоит КамАЗ, возможно, он тоже стал участником ДТП. Недалеко идут дорожные работы. Не исключено, что кто-то гнал на обгон, а когда полоса обгона закончился, он не справился с управлением, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы происшествия.
Обе иномарки сильно повреждены при столкновении. О пострадавших пока не известно.
- Погибших, скорее всего, не было.
Подробности - в ближайшее время.