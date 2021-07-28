Жесткое ДТП с иномарками под Бердском: Два авто вылетели на обочину трассы Р-256
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Жесткое ДТП с иномарками под Бердском: Два авто вылетели на обочину трассы Р-256

6:21:367/28/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Недалеко идут дорожные работы. Не исключено, что кто-то гнал на обгон, а когда полоса обгона закончился, он не справился с управлением, полагают очевидцы.

ДТП произошло под Бердском

Жесткое ДТП произошло вечером 28 июля под Бердском.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, две разбитые машины стоят на обочине полосы в направлении Бердска - недалеко от поворота на Лебедевку.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.

-Рядом стоит КамАЗ, возможно, он тоже стал участником ДТП. Недалеко идут дорожные работы. Не исключено, что кто-то гнал на обгон, а когда полоса обгона закончился, он не справился с управлением, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы происшествия.

Обе иномарки сильно повреждены при столкновении. О пострадавших пока не известно.

- Погибших, скорее всего, не было.

Подробности - в ближайшее время.

На месте ДТП

Авто серьезно разбиты

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