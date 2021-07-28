Чем удобрить малину после плодоношения?

Малина растет практически на каждом участке, поскольку эта ягода очень вкусна как в свежем виде, так и в заготовленном, а кроме того, она обладает прекрасными лечебными свойствами. Культура не относится к капризным, однако при отсутствии правильного ухода вы рискуете потерять кусты малины и, соответственно, урожай.
Если вы хотите, чтобы из года в год ваша малина радовала вас крупными и сладкими ягодами, то ей регулярно нужно вносить подкормки, особенно важно делать это после сбора урожая.
Корневая система малины не уходит вглубь в землю, в основном она находится на поверхности почвы, а потому малина очень быстро выбирает полезные вещества из неё.
После полного сбора урожая, малине требуется провести санитарную обрезку больных, засохших и поврежденных побегов, которая проводится в августе или начале сентября. Также нужно выполнить прореживание поросли, оставляя по 5 самых сильных побегов. На квадратном метре малинника не должно быть больше 14 растений.
После обрезки нужно внести калийно-фосфорные удобрения, которые поможет кустам малины справиться со стрессом. В конце лета нельзя использовать азотосодержащие удобрения, поскольку они провоцируют мощный рост поросли, которая не вызреет до холодов, значит весной от неё толка не будет.
Калийно-фосфорные удобрения вносят специальные бороздки, которые делаются на расстоянии 30 см от кустов. На один куст нужно внести 40 г калийной соли и 60 г суперфосфата. Сверху нужно насыпать торф слоем 2-3 см.