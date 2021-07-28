Журналист вывел из себя Медведева: В Госдуме требуют лишить аккредитации представителя СМИ
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Журналист вывел из себя Медведева: В Госдуме требуют лишить аккредитации представителя СМИ

7:05:417/28/2021Фото: " Чемпионат"
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На Олимпиаде в Токио журналист задал теннисисту вопрос о "клейме обманщика", на который тот жестко ответил.

Российский теннисист подвергся провокации со стороны журналиста

Организаторам Олимпийских игр следует лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом заявил Дмитрий Свищев, член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

- Провокации продолжатся, поскольку организаторы не в состоянии обеспечить элементарную безопасность. Но нашим спортсменам необходимо правильно и четко реагировать на подобные ситуации. Пример Медведева в этом плане показателен, его можно брать за образец, он защитил не только себя, но и всех наших спортсменов. На любую провокацию нужно отвечать жестко, давая понять, что мы с подобным поведением мириться не будем. Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран, — цитирует Свищева ТАСС.

После матча, который Медведев провел с соперником из Италии Фабио Фоньини, его спросил журналист о клейме обманщика, которое несет каждый русский спортсмен.

- Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде, - жестко ответил российский теннисист.

Даниил Медведев обыграл Фабио Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

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