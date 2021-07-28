Туристы бежали от медведя босиком 7 часов после того, как хищник съел их товарища

Выживший после нападения медведя на туристов рассказал, как все произошло и каким образом трем из группы удалось спастись. Первым медведя увидел Антон, который был в семи метрах от неожиданно появившегося хищника.
- Начали собирать рюкзаки, я стоял возле камней, где стояли две палатки. Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову, и с другой стороны между камней высовывается голова медведя. Большущая башка со слюнищей капающей. Я заорал: "Медведь!". На расстоянии был камень метров 7 в ширину – совсем близко. Мы побежали вниз от палаток по ложбинке, – вспоминает он.
За туристами продолжал гнаться медведь, ближайшая скала, на которую они смогли вскарабкаться, спасла троих, один не успел. 7 часов до лагеря бежали босиком туристы, зная, что товарищ был съеден живьем.
- Смотрю назад, медведь бежит за нами, во все лапы гонится. Начали наверх карабкаться, залезли метров 50 по вертикали, набрали в высоту. И начали видеть место, где наши палатки стояли. Смотрим: тело лежит. Рядом медведь стоит. Соответственно, тело ест. Потом отвлекся от тела, начал на нас смотреть – мы выше полезли. Думали, что делать. Приняло решение выходить в сторону трассы, в чем есть, – рассказал Антон.
Через семь часов бега босиком три туриста добрались до лагеря.
Медведь напал на туристов в природном парке «Ергаки». Погиб 42-летний житель Москвы, его тело до сих пор не найдено, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Численность медведей никак не регулируется в данном месте из-за отсутствия средств и сил, пишет ТВК.