Подробности трагедии: Покончил с собой в тире Новосибирска на глазах у инструктора одинокий стрелок

В одном из стрелковых клубов Новосибирска произошла трагедия: там мужчина покончил с собой во время занятий в тире прямо на глазах у инструктора. Инцидент случился 27 июля днем. 59-летний житель Кольцова свел счеты с жизнью в тире "Сибирь". Все случилось на глазах у инструктора.
Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.
59-летний новосибирец мог наложить на себя руки во время занятий в стрелковом клубе на проспекте Маркса из-за тяжелого заболевания - онкологии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина совершает самоубийство в присутствии тренера. Инструктор не успел вовремя среагировать.
По данным Mash, погибший – уроженец Петропавловска-Камчатского, он в 1980-е годы работал в научном центре «Вектор», позже занялся изучением подводного мира Байкала и других водоемов. В последнее время мужчина занимался частным предпринимательством в сфере производства моечного оборудования.
Он был одинок - ни жены, ни детей.
Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту гибели человека в тире.