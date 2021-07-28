Подробности трагедии: Покончил с собой в тире Новосибирска на глазах у инструктора одинокий стрелок
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Подробности трагедии: Покончил с собой в тире Новосибирска на глазах у инструктора одинокий стрелок

7:31:237/28/2021
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Он мог наложить на себя руки во время занятий в стрелковом клубе "Сибирь" на проспекте Маркса из-за тяжелого заболевания - онкологии.

Новосибирец покончил с собой в тире на глазах у инструктора

В  одном из стрелковых клубов Новосибирска произошла трагедия: там мужчина покончил с собой во время занятий в тире прямо на глазах у инструктора. Инцидент случился 27 июля днем. 59-летний житель Кольцова свел счеты с жизнью в тире "Сибирь". Все случилось на глазах у инструктора.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

59-летний новосибирец мог наложить на себя руки во время занятий в стрелковом клубе на проспекте Маркса из-за тяжелого заболевания - онкологии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина совершает самоубийство в присутствии тренера. Инструктор не успел вовремя среагировать.

По данным Mash, погибший – уроженец Петропавловска-Камчатского, он в 1980-е годы работал в научном центре «Вектор», позже занялся изучением подводного мира Байкала и других водоемов. В последнее время мужчина занимался частным предпринимательством в сфере производства моечного оборудования.

Он был одинок - ни жены, ни детей.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту гибели человека в тире.

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