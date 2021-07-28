Саблисты США отказались от поединка со сборной России на токийской Олимпиаде

Состязания между сборными России и США среди мужчин-саблистов не состоялись, рассказал Дмитрий Глотов, старший тренер российский сборной по сабле.
- Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет, — сказал Глотов журналистам.
Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко должны были состязаться с американскими спортсменами за 7 место после того, как потерпели ряд поражений от германских и египетских спортсменов. Техническое поражение засчитано сборной США, россияне на 7 месте.
В Токио проходит Олимпиада-2020, которая была перенесена с прошлого года из-за пандемии. Коронавирусные ограничения не позволяют зрителям находиться на трибунах. В Японии объявлен режим ЧС из-за того, что увеличивается число зараженных COVID-19.