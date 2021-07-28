Выплату в 5000 рублей получат педагоги колледжей с 1 сентября 2021 года: Мишустин дал деньги
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Выплату в 5000 рублей получат педагоги колледжей с 1 сентября 2021 года: Мишустин дал деньги

9:26:107/28/2021Фото: Flickr
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На год кураторам выделено 2,79 миллиардов рублей. Школьные учителя уже получают такую надбавку.

В правительстве выделили средства для кураторов техникумов и колледжей

В правительстве РФ выделены деньги для выплат кураторам групп в колледжах и техникумах. Ежемесячная доплата будет производиться с 1 сентября 2021 года. Распоряжение подписано председателем кабмина Михаилом Мишустиным и опубликовано 28 июля. На год предусмотрено 2,79 млрд рублей.

-Помочь педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям, - пишут на сайте правительства РФ.

Доплата для педагогов, курирующих студентов, в 5000 рублей будет выплачиваться ежемесячно, начиная с нового учебного года.

- При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы помочь людям, которые выполняют такую нелёгкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения, – сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 22 июля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 2020 года по 5000 рублей доплачивают классным руководителям в школах.

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