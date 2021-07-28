С какими двумя фруктами категорически запрещено принимать статины

Исследования показывают, что преимущества от приема статинов в подавляющем большинстве перевешивают риски, связанные с потенциальными побочными эффектами. Тем не менее, препараты, снижающие уровень холестерина, могут взаимодействовать с некоторыми продуктами питания, повышая вероятность побочных эффектов. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), два фрукта могут быть «опасной смесью», если вы принимаете статины.
Статины являются жизненно важным средством, если вы подвержены риску сердечных заболеваний, потому что они работают, чтобы противостоять вредному воздействию высокого холестерина. Холестерин - это восковое вещество, которое скапливается внутри ваших артерий, увеличивая риск закупорки. Статины блокируют этот процесс, снижая выработку холестерина в печени, пишет express.co.uk.
Несмотря на ощутимую пользу для здоровья от приема статинов, лекарства, снижающие уровень холестерина, могут взаимодействовать с некоторыми диетическими продуктами, повышая вероятность побочных эффектов.
По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), грейпфрут и гранат могут быть «опасной смесью».
Однако неблагоприятное взаимодействие с этими фруктами происходит только с некоторыми типами статинов.
Например, те, которые «продаются под такими брендами, как Lipitor, Mevacor и Zocor, отмечает AHA.
Кроме того, «не пейте грейпфрутовый сок, если вы принимаете статин симвастатин», - предупреждает NHS.
«Грейпфрутовый сок увеличивает уровень симвастатина в крови и повышает вероятность побочных эффектов».
Более того, аторвастатин (другой тип статина) взаимодействует с грейпфрутовым соком, если вы пьете его в больших количествах (более 1,2 литра в день), но случайный стакан считается безопасным, утверждает орган, занимающийся здоровьем.
«В настоящее время медицинские работники говорят, что пить грейпфрутовый сок и есть грейпфрут безопасно, если вы принимаете другие виды статинов».
Какие побочные эффекты можно ожидать?
Одна из самых частых жалоб людей, принимающих статины, - мышечные боли.
«Вы можете ощущать эту боль как болезненность, усталость или слабость в мышцах», - поясняет клиника Майо.
По мнению медперсонала, боль может быть как легким дискомфортом, так и достаточно сильной, что затрудняет вашу повседневную деятельность.
«Очень редко статины могут вызывать опасное для жизни повреждение мышц, называемое рабдомиолизом (rab-doe-my-OL-ih-sis)», - отмечает он.
Рабдомиолиз может вызвать сильную мышечную боль, повреждение печени, почечную недостаточность и смерть.
Важно отметить, что многие люди, принимающие статины, не испытывают побочных эффектов или испытывают их очень мало.
Риски любых побочных эффектов также должны быть сбалансированы с преимуществами предотвращения серьезных проблем.
Обзор научных исследований эффективности статинов, обнаруженный примерно у одного из 50 человек, принимающих это лекарство в течение пяти лет, в результате позволит избежать серьезных событий, таких как сердечный приступ или инсульт.
Как снизить холестерин без статинов
Существуют естественные альтернативы, которые могут снизить высокий уровень холестерина.
Изменения в образе жизни включают в себя здоровое сбалансированное питание.
Ключом к этому является отказ от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови », - предупреждает благотворительная организация Heart UK, занимающаяся холестерином.
Многие продукты содержат насыщенные жиры. Они содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо, масло и другие молочные продукты, а также в продуктах, приготовленных из них, таких как пирожные и печенье.