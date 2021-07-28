При взрыве газа в квартире стена рухнула на 7-летнюю девочку: Власти ввели режим ЧС

В районе дома, где произошел взрыв газа, введен режим ЧС, который действует локально. Жилищная комиссия приняла решение о возможности ремонта и последующего проживания в поврежденном жилье после обследования дома.
На восстановление трех разрушенных квартир выделено пять миллионов рублей, из которых будет оказана помощь пострадавшим от взрыва семьям. Вячеслав Франк, возглавляющий мэрию Барнаула, поручил немедленно приступить к работам на месте аварии.
Эксперты пришли к выводу, что эксплуатация поврежденного жилья возможно после проведения ремонта. Эвакуированные жильцы подъездов вернулись в свои квартиры.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 9 утра 28 июля на улице Молодежной в доме № 37 произошел взрыв бытового газа, от которого пострадали 69-летняя хозяйка квартиры и девочка в возрасте 7 лет, на которую обрушилась стена между квартирами.
Пенсионерку доставили в ожоговый центр — у нее 35% тела поражены огнем. Девочка уже выписана домой — она практически не пострадала.