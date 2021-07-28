3 рецепта быстрых малосольных огурцов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

3 рецепта быстрых малосольных огурцов

10:20:307/28/2021Фото: pixabay
0

Для того чтобы огурчики были хрустящими и упругими, их обязательно нужно замачивать как можно в более холодной воде на несколько часов. Приведем вам сегодня 3 рецепта то для того чтобы приготовить малосольные огурчики.

огурцы
Огурцы солят и маринуют все хозяйки

Для того, чтобы огурцы были малосольными, нужно выбирать такие плоды, у которых очень тонкая и нежная кожура. Идеальная длина огурчика - 10 см. Они должны быть плотные, без вмятин, пожелтения, лучше всего отправлять на эти рецепты огурчики, которые только что собраны с грядки.

Для того чтобы огурчики были хрустящими и упругими, их обязательно нужно замачивать как можно в более холодной воде на несколько часов. Приведем вам сегодня 3 рецепта то для того чтобы приготовить малосольные огурчики.

Традиционный рецепт

Приготовление малосольных огурцов по данному рецепту не предусматривает среди ингредиентов сахара, а по времени приготовление займёт у вас от 2 до 3 дней. Приготовьте ёмкость для засола с широким горлышком, например 3 литровая банка, чтобы было удобно доставать огурчики.

На дно банки укладываем тщательно вымытые: пару листов хрена, соцветия укропа - две-три штуки, листья вишни и смородины по 5 штук. Чеснока понадобится одна головка, естественно, её нужно почистить.

Теперь приступаем к приготовлению рассола: на 1 л воды берём 2 столовых ложки соли. На трёхлитровую банку понадобится примерно 1,5 л рассола. Воду с солью нужно вскипятить и остудить до комнатной температуры. Теперь огурцы нужно ополоснуть, срезать у них кончики, уложить их в банку. Сверху положить дополнительно зонтики укропа. Огурцы заливаются остывшим рассолом, слишком плотно рекомендуется банку не закрывать, лучше приобрести крышки с дырочками. Ну либо можно использовать марлю. Два дня огурцы малосолить без холодильника, дальше можно убрать в холод.

Крымские огурцы

Огурцы по этому рецепту готовим к приготовлению также, как в верхнем рецепте. После того, как огурцы и листья зелени уложили в банки, в банку добавляем 5 горошин черного перца.

В кастрюлю наливаем полтора литра воды, ставим её на огонь, чтобы у нас был кипяток. В банку с уложенными в ней огурцами добавляем 3 столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, две столовых ложки 9% уксуса. Сверху заливаем кипяток, аккуратно прикрываем банку крышкой, немножко её раскручиваем, чтобы специи растворились. После охлаждения кипятка в банку нужно добавить одну столовую ложку горчичного порошка. Ещё раз покрутите банку и отправьте в холодильник на одни сутки.

Быстрые огурцы в пакете

Огурцы по этому рецепту готовятся очень просто: на 1 кг огурцов нужна будет одна чайная ложка сахара и 1 столовая ложка соли, укроп по вкусу и чеснок. Берём огурцы, тщательно их промываем. Если они крупные, можно нарезать их вдоль.

Складываем огурцы в пакет, перемежая слои огурцов резаным укропом и чесноком. Засыпаем в огурцы сахар и соль, после чего тщательно встряхиванием пакет. Когда все ингредиенты перемешались, постарайтесь завязать пакет так, чтобы в нём было минимум воздуха. Через пару часов, пакет можно развязать и попробовать огурчики. Если они мало просолились, попробуйте ещё раз потрясти пакет и  подержите их в холодильнике дополнительное время.

Ускорить время их приготовления может более мелкая нарезка огурцов.

Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
«Гнилое сердце»: за что испанец разгромил Навку одной фразой
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Убит адмирал ВМФ России Лобанов: что удалось выяснить
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов c коронавирусом
Умер знаменитый юморист: беда случилась за 2 недели до смерти
Неожиданный поворот в деле Башкировой: выходка её защиты
Год без жены: нельзя не заметить, как изменилась жизнь Норкина
дачарецептогурцымалосольные огурцы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой рецепт выберете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эти женские имена притягивают счастье и дарят обладательницам успех с самого детства
11:20:14 7/28/2021
Эти женские имена притягивают счастье и дарят обладательницам успех с самого детства
Подозреваемого в смерти 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина установили и задержали 
11:05:51 7/28/2021
Подозреваемого в смерти 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина установили и задержали 
В рухнувшем на жилой дом самолете на Украине погибли граждане США
10:43:49 7/28/2021
В рухнувшем на жилой дом самолете на Украине погибли граждане США
Число заболевших коронавирусом после полной вакцинации назвала Попова
10:29:04 7/28/2021
Число заболевших коронавирусом после полной вакцинации назвала Попова
3 рецепта быстрых малосольных огурцов
10:20:30 7/28/2021
3 рецепта быстрых малосольных огурцов
При взрыве газа в квартире стена рухнула на 7-летнюю девочку: Власти ввели режим ЧС
10:13:14 7/28/2021
При взрыве газа в квартире стена рухнула на 7-летнюю девочку: Власти ввели режим ЧС
После самоубийства посетителя тира прокуратура проверит все стрелковые клубы Новосибирской области
9:53:52 7/28/2021
После самоубийства посетителя тира прокуратура проверит все стрелковые клубы Новосибирской области
Жителям Сиднея выплачивают по $750 в неделю из-за коронавирусных ограничений
9:47:50 7/28/2021
Жителям Сиднея выплачивают по $750 в неделю из-за коронавирусных ограничений
С какими двумя фруктами категорически запрещено принимать статины
9:39:59 7/28/2021
С какими двумя фруктами категорически запрещено принимать статины
Выплату в 5000 рублей получат педагоги колледжей с 1 сентября 2021 года: Мишустин дал деньги
9:26:10 7/28/2021
Выплату в 5000 рублей получат педагоги колледжей с 1 сентября 2021 года: Мишустин дал деньги