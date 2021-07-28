3 рецепта быстрых малосольных огурцов

Для того, чтобы огурцы были малосольными, нужно выбирать такие плоды, у которых очень тонкая и нежная кожура. Идеальная длина огурчика - 10 см. Они должны быть плотные, без вмятин, пожелтения, лучше всего отправлять на эти рецепты огурчики, которые только что собраны с грядки.
Для того чтобы огурчики были хрустящими и упругими, их обязательно нужно замачивать как можно в более холодной воде на несколько часов. Приведем вам сегодня 3 рецепта то для того чтобы приготовить малосольные огурчики.
Традиционный рецепт
Приготовление малосольных огурцов по данному рецепту не предусматривает среди ингредиентов сахара, а по времени приготовление займёт у вас от 2 до 3 дней. Приготовьте ёмкость для засола с широким горлышком, например 3 литровая банка, чтобы было удобно доставать огурчики.
На дно банки укладываем тщательно вымытые: пару листов хрена, соцветия укропа - две-три штуки, листья вишни и смородины по 5 штук. Чеснока понадобится одна головка, естественно, её нужно почистить.
Теперь приступаем к приготовлению рассола: на 1 л воды берём 2 столовых ложки соли. На трёхлитровую банку понадобится примерно 1,5 л рассола. Воду с солью нужно вскипятить и остудить до комнатной температуры. Теперь огурцы нужно ополоснуть, срезать у них кончики, уложить их в банку. Сверху положить дополнительно зонтики укропа. Огурцы заливаются остывшим рассолом, слишком плотно рекомендуется банку не закрывать, лучше приобрести крышки с дырочками. Ну либо можно использовать марлю. Два дня огурцы малосолить без холодильника, дальше можно убрать в холод.
Крымские огурцы
Огурцы по этому рецепту готовим к приготовлению также, как в верхнем рецепте. После того, как огурцы и листья зелени уложили в банки, в банку добавляем 5 горошин черного перца.
В кастрюлю наливаем полтора литра воды, ставим её на огонь, чтобы у нас был кипяток. В банку с уложенными в ней огурцами добавляем 3 столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, две столовых ложки 9% уксуса. Сверху заливаем кипяток, аккуратно прикрываем банку крышкой, немножко её раскручиваем, чтобы специи растворились. После охлаждения кипятка в банку нужно добавить одну столовую ложку горчичного порошка. Ещё раз покрутите банку и отправьте в холодильник на одни сутки.
Быстрые огурцы в пакете
Огурцы по этому рецепту готовятся очень просто: на 1 кг огурцов нужна будет одна чайная ложка сахара и 1 столовая ложка соли, укроп по вкусу и чеснок. Берём огурцы, тщательно их промываем. Если они крупные, можно нарезать их вдоль.
Складываем огурцы в пакет, перемежая слои огурцов резаным укропом и чесноком. Засыпаем в огурцы сахар и соль, после чего тщательно встряхиванием пакет. Когда все ингредиенты перемешались, постарайтесь завязать пакет так, чтобы в нём было минимум воздуха. Через пару часов, пакет можно развязать и попробовать огурчики. Если они мало просолились, попробуйте ещё раз потрясти пакет и подержите их в холодильнике дополнительное время.
Ускорить время их приготовления может более мелкая нарезка огурцов.