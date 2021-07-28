Поздравления с Днем тигра на 29 июля: картинки и стихи для нежного лидера

Дата, когда отмечается День тигра - 29 июля.
Тигр по натуре лидер всегда,
Все проблемы он решает сполна,
И пусть немножко жизнь полосата,
Ко всему относится спокойно, а не предвзято.
В день Тигра поздравления примите,
Честно и правильно всегда живите,
Мира вам желаем, выдержки, терпенья,
Всегда отличного настроения.
***
Международный день Тигра сегодня отмечаем,
Всех родившихся под этим знаком поздравляем,
Желаем выдержки, удачи и терпенья,
Всегда во всём успехов и везения.
Пускай фортуна вам улыбается всегда,
Путь пусть освещает яркая звезда,
Желаем радости, и счастья от души,
Пусть непременно сбудутся заветные мечты.
***
Тигр грациозен, порывист и красив,
Полон энергии и сил,
С трудностями справляется легко,
Преграды преодолевает всем назло.
С днём Тигра от души поздравляем,
Стабильности, удачи искренне желаем,
Всех благ желаем, мира и удачи,
Настроения отличного в придачу.
***
Как тигр, к новизне стремишься всегда,
Риск вообще не чужд для тебя,
Ты лидер всегда во всём,
Пускай от бед будет защищён твой дом.
С международным днём тигра поздравляем,
В отличной форме быть всегда желаем,
Пускай исчезнут все печали и ненастья,
Желаем вам лишь радости и счастья.
***
С днём тигра поздравления примите,
В полном здравии лет до ста живите,
Пусть солнышко удачи улыбается всегда,
Судьба пусть будет благосклонною всегда.
Каждый день пусть вас приятно удивляет,
Жизнь пусть ваша горестей не знает,
Господь пускай хранит от бед и зла,
Всегда пусть окружают надёжные друзья.
***
Международный день тигра сегодня отмечаем,
Беречь животных, всех призываем,
Ведь дикие кошки в красную книгу занесены,
И в нашей помощи нуждаются они.
С праздником поздравляем от души,
Пусть станут явью все мечты,
Всё задуманное пусть сбудется,
А всё плохое навсегда забудется.
Источник: pozdravik.ru