После самоубийства посетителя тира прокуратура проверит все стрелковые клубы Новосибирской области
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После самоубийства посетителя тира прокуратура проверит все стрелковые клубы Новосибирской области

9:53:527/28/2021
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К проверке соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг привлечены бойцы Росгвардии.

Стрелок погиб в тире на глазах инструктора

Прокуратура организовала проверки в связи с происшествием в стрелковом клубе Новосибирска, об этом вечером 28 июля сообщили в региональном надзорном ведомстве. К проверке привлечены бойцы Росгвардии.

-Сегодня, 28 июля, прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в связи с происшествием в стрелковом клубе поручил районным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг во всех тирах и стрелковых клубах региона, - рассказали в облпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

"Курьер. Среда. Бердск" сообщал ранее, что 59-летниц житель Кольцова покончил с собой в тире Новосибирска на глазах у инструктора.
Он совершил суицид во время занятий в стрелковом клубе "Сибирь" на проспекте Маркса, возможно, из-за онкологии.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту гибели человека в тире.

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