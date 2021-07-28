После самоубийства посетителя тира прокуратура проверит все стрелковые клубы Новосибирской области

Прокуратура организовала проверки в связи с происшествием в стрелковом клубе Новосибирска, об этом вечером 28 июля сообщили в региональном надзорном ведомстве. К проверке привлечены бойцы Росгвардии.
-Сегодня, 28 июля, прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в связи с происшествием в стрелковом клубе поручил районным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг во всех тирах и стрелковых клубах региона, - рассказали в облпрокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
"Курьер. Среда. Бердск" сообщал ранее, что 59-летниц житель Кольцова покончил с собой в тире Новосибирска на глазах у инструктора.
Он совершил суицид во время занятий в стрелковом клубе "Сибирь" на проспекте Маркса, возможно, из-за онкологии.
Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту гибели человека в тире.