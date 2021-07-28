Эти женские имена притягивают счастье и дарят обладательницам успех с самого детства

Наталья
Наталья всегда идёт по жизни смело, несмотря ни на какие возникающие на её пути препятствия. За чтобы она ни взялась, ей везде везёт, в том числе в коммерческой сфере. В любовных отношениях им всегда везет - у них очень много поклонников. Это очень отзывчивые женщины, очень уважаемые в своём кругу. Друзья её любят за преданность, весёлый нрав и открытость.
Дарья
Эти женщины считаются самыми настоящими счастливицами, потому чтобы они ни взялись, всё получается быстро и легко. Очень часто в профессиональной сфере им сопутствует невероятная удача. Эти женщины обладают и довольно напористым характером, поэтому быстро достигают намеченной цели. Дарья всегда умеет за себя постоять.
Софья
Имя София наделяет свою владелицу высоким интеллектом, спокойствием, гармонией и и мудростью. При выполнении даже самых сложных задач эти женщины очень последовательны, рассудительны и не боятся брать на себя ответственность. Если София умеет прислушиваться к своей интуиции, её судьба всегда складывается самым счастливым образом.
Анна
Это имя является одним из самых популярных и распространенных женских имен в мире. Она наделяет свою носительницу высокой интуицией и проницательностью. Это имя всегда привлекает успешность в работе, в творчестве, что неминуемо приводит к хорошим финансовым поступлением. Эти женщины очень терпеливы, упорны и никогда не бросают начатое дело.
Ольга
Ольги с самых юных лет очень мудры не по годам, а их жизненный опыт позволяет им находить выход из любой самой сложной ситуации. У них всегда очень положительная энергетика, они очень умны и рассудительны. Можно сказать что женщины с этим именем сами творят свою судьбу.