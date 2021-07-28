Число заболевших коронавирусом после полной вакцинации назвала Попова

Полностью привиты от коронавируса в России свыше 21 млн человек. Об этом сообщила 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек, полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" - около миллиона, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова - порядка 300 тысяч", - рассказал Попова во время выступления в Российском обществе "Знание".
Среди привившихся полным циклом любой из вакцин заболевают коронавирусом не более 0,8%, отметила она.
"Оказывается, что среди привитых полным циклом - заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины, это только полным. Если взять после первой, там будут те самые 2,5%, о которых мы уже говорили", - отметила Попова.
Такие расчеты сделаны на основе данных двух реестров Минздрава РФ - списка привившихся от COVID-19 и списка переболевших коронавирусом. По словам Поповой, они доказывают эффективность вакцинации на "большом популяционном объеме данных, который просто нельзя игнорировать".
По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, первый компонент вакцины от коронавируса в России получило около 35 млн человек, 2 млн из них поставили прививки в последние две недели - темпы вакцинации выросли почти в два раза.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", менее 1% привитых заболевают коронавирусом в Бердске, что соответствует общероссийской статистике.