Число заболевших коронавирусом после полной вакцинации назвала Попова
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Число заболевших коронавирусом после полной вакцинации назвала Попова

10:29:047/28/2021Фото: Кремлин.ру
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Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек. Еще 1 млн россиян поставили прививки другими вакцинами.

Анна Попова: Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Полностью привиты от коронавируса в России свыше 21 млн человек. Об этом сообщила 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек, полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" - около миллиона, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова - порядка 300 тысяч", - рассказал Попова во время выступления в Российском обществе "Знание".

Среди привившихся полным циклом любой из вакцин заболевают коронавирусом не более 0,8%, отметила она.

"Оказывается, что среди привитых полным циклом - заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины, это только полным. Если взять после первой, там будут те самые 2,5%, о которых мы уже говорили", - отметила Попова.

Такие расчеты сделаны на основе данных двух реестров Минздрава РФ - списка привившихся от COVID-19 и списка переболевших коронавирусом. По словам Поповой, они доказывают эффективность вакцинации на "большом популяционном объеме данных, который просто нельзя игнорировать".

По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, первый компонент вакцины от коронавируса в России получило около 35 млн человек, 2 млн из них поставили прививки в последние две недели - темпы вакцинации выросли почти в два раза.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", менее 1% привитых заболевают коронавирусом в Бердске, что соответствует общероссийской статистике.

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От редакции

Вы поставили прививку?

Аноним, 28 июля 2021 3:56:45
Запомните эти лица и имена губителей россиян.
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