В рухнувшем на жилой дом самолете на Украине погибли граждане США

Самолет разбился на Украине в среду - он рухнул на жилой дом. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел близ села Шепаровцы 28 июля около 13.40.
После падения самолет загорелся, пожар удалось локализовать спустя 20 минут после возгорания силами нескольких расчетов. На месте происшествия спасатели обнаружили тела четырех человек. Местные жители не пострадали.
На борту разбившегося легкомоторного спортивного самолета, который рухнул на дом в Ивано-Франковской области Украины, находились трое граждан США, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Личности американцев пока устанавливаются. Четвертым погибшим оказался опытный летчик Игорь Табанюк. Он был одним из руководителей аэродрома малой авиации Коломыя. По данным издания, пилот выполнял обычный смотровой полет самолета малой авиации чешского производства «Адвантик ВТ-10».
Следствие выдвинуло несколько версий причин авиакатастрофы. Это могла быть техническая неисправность или нарушение пилотом правил безопасности.