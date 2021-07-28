Подозреваемого в смерти 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина установили и задержали 

В среду, 28 июля, стало известно, что следователи установили возможного виновного в гибели 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина на ул. Победы в Нижнем Тагиле. В статуе подозреваемого он сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном управлении СК.
Правоохранительные органы установили личность мужчины, который устанавливал антивандальную решетку на кондиционер на стене рядом с крыльцом магазина, где поздним вечером 24 июля погиб 9-летний мальчик.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" ребенка ударило током на крыльце магазина, пока он ждал маму. От полученных электротравм мальчик скончался в больнице.
Подозреваемым в совершении преступления стал 40-летний местный житель, который в конце 2020 года по договоренности с собственником помещения устанавливал решетку кондиционера. В ходе монтажа он пробил питающий кабель устройства саморезом, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.