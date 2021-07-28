Через сколько ставится вторая прививка: особенности и что не следует делать
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Через сколько ставится вторая прививка: особенности и что не следует делать

11:41:127/28/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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“КовиВак” “Спутник V” и “ЭпиВакКорона” состоят из двух компонентов, которые дополняют друг друга и вместе обеспечивают наибольший иммунитет.

Второй компонент могут вводить не каждому человеку, все зависит от того, какая была реакция после первой прививки
Второй компонент могут вводить не каждому человеку, все зависит от того, какая была реакция после первой прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В нашей стране для граждан доступны три препарата, состоящих из двух компонентов, которые стимулируют выработку иммунитета к коронавирусной инфекции. Это значит, что укол придется делать дважды. О том, когда ставится вторая доза, и особенности повторной вакцинации - в нашем материале.

“КовиВак” “Спутник V” и “ЭпиВакКорона” состоят из двух компонентов, которые дополняют друг друга и вместе обеспечивают наибольший иммунитет. Между первой и второй дозой должен быть промежуток, в который начинает формироваться иммунный ответ и антитела к “китайскому” вирусу. Как правило, интервал между ними - несколько недель. Таким образом:
“Спутник V” колят не ранее, чем через 21 день;
“КовиВак” - спустя 14 суток;
“ЭпиВакКорона” вводится не ранее, чем через 21 день.

При этом бывают ситуации, когда человек может пропустить период повторной прививки, тогда ее можно сделать и через 45 дней, но лучше раньше, потому что подобные сроки придуманы не просто так - по мнению некоторых специалистов, промежутки могут оказывать влияние на силу ответа иммунитета.

Второй компонент могут вводить не каждому человеку, все зависит от того, какая была реакция после первой прививки. Например, если температура тела была более 40 градусов и держалась какое-то время, то это свидетельствует о том, что у человека имеется гиперчувствительность к вакцине. В таком случае, врач будет принимать решение о том, как поступить, и может дать медотвод. Также, если во время первой вакцинации были неприятные симптомы, например, ломота в теле, сильная слабость, повышенная температура от 38 градусов, то вторая прививка обычно переносится намного легче, потому что тело уже знакомо с препаратом.

Если человек получил первый компонент лекарства, но решил пропустить второй (с учетом того, что он не болел коронавирусом или с момента болезни прошло более полугода), то от первой прививки не будет практически никакой пользы. Дело в том, что при первой вакцинации организм начинает знакомится с вирусом и формировать иммунный ответ, который держится два-три месяца. Если его не подкрепить повторной дозой, то организм не обратит внимание на то, что ранее встречался с болезнью и не сможет атаковать и уничтожить инфекцию. Однако, если у человека есть антитела, он недавно переболел, то может хватить одной дозы или “Спутника Лайт”.

По рекомендациям Роспотребнадзора, перед получением второго компонента вакцины следует пройти медицинский осмотр, проверить срок годности препарата и условия его хранения, после укола следует оставаться в медучреждении 30 минут. Это нужно, чтобы врачи могли оказать помощь в случае серьезных аллергических реакций.

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