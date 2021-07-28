Какие вакцины от коронавируса есть в России
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Какие вакцины от коронавируса есть в России

11:44:547/28/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Вакцинация россиян некоторых профессий стала обязательной. Однако у них остался выбор – какой из 4-х вакцин отдать предпочтение.

В ходу сейчас 4 разновидности отечественных вакцин, клинические испытания которых продолжаются
В ходу сейчас 4 разновидности отечественных вакцин, клинические испытания которых продолжаются
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Коронавирусная угроза, нависшая над миром, к концу июля 2021-го настигла более 6-ти миллионов россиян. Наращивает темпы и борьба с новой инфекцией – вакцинация. На 27 июля её завершили почти 16% населения России.

В ходу сейчас 4 разновидности отечественных вакцин, клинические испытания которых продолжаются. В конце июня 2021-го глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что суммарно в оборот выпущено 36,7 миллионов доз всех видов вакцин. Ещё 30 миллионов доз было запланировано на текущий июль.

Вакцинация россиян некоторых профессий стала обязательной. Однако у них остался выбор – какой из 4-х вакцин отдать предпочтение.

Спутник V

С момента создания этой вакцины в НИЦЭМ имени Гамалеи миновал почти год: её зарегистрировали в августе 2020-го. Эффективность «Спутника V» успела подтвердиться клинически, она равна 97,6%. Вакцина подходит для людей старше 60-ти лет, начались исследования её влияния на подростков. С марта 2021-го «Спутник V» проходит оценку Всемирной организации здравоохранения.

Материалом для вакцины стали две разновидности человеческого аденовируса, которые модифицированы белковыми шипами коронавируса. Вводится «Спутник V» в виде двух уколов, между которыми проходит 3 недели. Ещё через 21 день формируется иммунитет, которого должно хватить на год-полтора.

Количество антител IgG после «Спутника» можно определить стандартными тестами.

Спутник Лайт

Вакцина похожа на «Спутник V» – по сути, это его первая инъекция. Цель облегчённого варианта – сформировать иммунитет в короткие сроки. Организм успевает выработать защиту примерно через 3 недели после прививки. «Быстрый» иммунный ответ будет и более слабым: эффективность «Лайта» равна 79,4%, антител хватит примерно на полгода. Вакцина хороша для тех, кто перенёс реальный коронавирус или желает ревакцинироваться.

Эпиваккорона

В прошлом декабре появилась вакцина, полностью состоящая из искусственных пептидов. Отсутствие материала реального коронавируса уменьшает её побочные эффекты. Создал «Эпиваккорону» подведомственный Роспотребнадзору ГНЦ «Вектор».

Вакцину вводят в два приёма с интервалом в 2-3 недели, оба её компонента одинаковы. Антитела после вакцинации ожидаются специфические: определить их обычным тестом не выйдет. Зато предполагаемая эффективность будет близка к 100% против всех штаммов коронавируса. В силу особенностей организма, на некоторых «Эпиваккорона» не подействует. Остальное покажут дальнейшие исследования.

Ковивак

Самая молодая из российских вакцин появилась в феврале 2021-го. Исследователи из ФНЦИРИП имени Чумакова создали её из настоящего возбудителя коронавируса, взятого из организма пациента. Внутри «Ковивака» вирус мёртв и к размножению не способен, а потому безопасен.

Преимущество вакцины – быстрый ответ организма. Между двумя инъекциями проходит 14 дней. Иммунитет формируется спустя месяц после первого введения.

Исследования вакцины продолжаются, их закончат к концу 2022 года. Предполагается, что эффективность «Ковивака» составит 90%.

 

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