5 тонких различий между настоящей любовью и токсичной любовью

Хотя вы можете подумать, что выявить токсичные отношения несложно, это не всегда так. Иногда поведение, которое может показаться любовью, на самом деле совсем не так. Вот что происходит, когда вы находитесь в токсичных отношениях и даже не подозреваете об этом.
Итак, как отличить плохие отношения от настоящей любви, пишет yourtango.com.
К счастью, мы собрали 5 основных отличий между настоящей любовью и токсичной любовью:
1. Поддержка
В настоящей любви самое важное - это развитие личности. Обе стороны должны желать друг другу самого лучшего. Если вы не работаете над собой, вы подводите другого человека. Вы должны полюбить себя, прежде чем любить других людей.
В токсичной любви основное внимание уделяется самим отношениям, иногда зацикливаясь на том, как взаимодействуют два вовлеченных человека. Итак, ни одна из сторон не улучшает друг друга, а просто изучает картину в целом.
2. Свобода
В настоящей любви утешение заключается в разных интересах. У нас могут быть собственные друзья и содержательные отношения вне романтических отношений. Мы можем преследовать интересы и идеи, не опасаясь выговора. Вам должно быть позволено проявлять интерес не только к партнеру, но и к другим местам.
Ядовитая любовь полностью вовлечена в жизни друг друга. Одно без другого никуда не денется. Это взаимозависимость. Созависимость замедляет любой индивидуальный прогресс и вынуждает пару чрезмерно находиться друг с другом.
3. Индивидуальность
В настоящей любви нетрудно принять индивидуальность вашего партнера. Вы знаете, на что подписались, и нет причин менять этого человека.
В токсичной любви есть навязчивая идея превратить своего партнера в того, с кем вы бы предпочли быть, вместо того, чтобы любить его такими, какие они есть. Это означает, что вы никогда не будете соответствовать желаниям другого человека и соответствовать им.
4. Близость и секс
В настоящей любви близость - это свободный выбор, который вырастает из любви и доверия, заботы и дружбы. Близость - это не только физическое состояние, но и все, что происходит до и после секса.
В токсичной любви секс - это то, из-за чего вы чувствуете давление из-за страха, незащищенности и ощущения, что вы должны подчиняться сексуальным желаниям своего партнера. Никогда не должно быть принуждения к сексу.
5. Связь
В настоящей любви каждый разговор носит конструктивный характер, он пытается понять партнера, помочь ему или передать ему привязанность. Нам всем нужно здоровое количество конструктивной критики.
В токсичной любви разговоры призваны обвинять, защищать или манипулировать вашим партнером. Манипуляция - самый большой недостаток в токсичных отношениях, никто не пытается улучшить себя, просто хочет изменить другого человека.