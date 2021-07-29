Система автопилота Tesla перепутала желтый светофор и луну

Автомобили Tesla известны своими впечатляющими футуристическими особенностями - от дверей с крыльями сокола до автомобильных игр, пишет dailymail.co.uk.
Но похоже, что одна из самых популярных функций Tesla, автопилот, пытается справиться с довольно простым препятствием - луной.
Автомобили Tesla стандартно поставляются с передовым оборудованием, способным обеспечить автопилот, позволяя автомобилю автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения.
Однако один разочарованный водитель Tesla сообщил, что система автопилота в его Tesla ошибочно принимала луну за желтый светофор и в ответ замедляла скорость автомобиля.
Джордан Нельсон опубликовал в Твиттере видео, демонстрирующее недостаток в действии во время вечерней поездки в Гранит-Фолс, Северная Каролина. Остается неясным, на какой модели Tesla он ездит.
На видео в ночном небе видна низкая, яркая и желтая луна.
Однако консоль на приборной панели показывает, что на экране мигает желтый светофор, что указывает на обман системы автопилота.
Он написал: «Эй, Илон Маск, возможно, вы захотите, чтобы ваша команда посмотрела на Луну, обманывая систему автопилота.
«Машина думает, что луна - это желтый светофор, и хочет сбавить скорость».
Маск, который является основателем Tesla, еще не ответил на твит.
Однако один пользователь предположил, что это может быть простое решение, если Tesla сможет добавить данные о траектории луны в свою нейронную сеть.
«Можно легко решить, добавив данные о будущей траектории луны непосредственно в нейронную сеть», - ответил пользователь на видео г-на Нельсона.
Тогда, в зависимости от ориентации автомобиля, он будет знать, где должна быть луна в любое время суток».
Хотя автопилот предназначен для помощи водителям в управлении автомобилем, Tesla утверждает, что система не делает его автомобили автономными.
В нем поясняется: «Автопилот позволяет вашему автомобилю автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения.
«Текущие функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным».
MailOnline связался с Tesla за комментарием.
ЧТО ТАКОЕ СУПЕРЗАРЯДКИ TESLA И КАК ОНИ РАБОТАЮТ?
Tesla создала сеть Supercharger по всему миру, которая позволяет ее электромобилям заряжаться для путешествий на большие расстояния.
Цены на использование сервиса различаются по всему миру, и их можно найти здесь.
Чтобы зарядить Tesla, водители паркуются и подключают свой автомобиль к разъему на посту нагнетателя.
После подключения порт зарядки автомобиля будет мигать зеленым, указывая на то, что зарядка началась.
Водители могут отслеживать процесс зарядки на приборной панели или в приложении Tesla.
Зарядные устройства позволяют владельцам Tesla заряжать свои автомобили до 80 процентов в течение получаса.
В настоящее время компания имеет более 2700 станций нагнетания с 25 000 нагнетателей по всему миру.
К концу этого года планируется увеличить это количество до 3 000 человек.