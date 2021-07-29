Система автопилота Tesla перепутала желтый светофор и луну
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Система автопилота Tesla перепутала желтый светофор и луну

4:00:207/29/2021Фото: pxhere.com
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На видео в ночном небе видна низкая, яркая и желтая луна. Однако консоль на приборной панели показывает, что на экране мигает желтый светофор, что указывает на обман системы автопилота.

салон автомобиля
Автомобили Tesla известны своими впечатляющими футуристическими особенностями - от дверей с крыльями сокола до автомобильных игр

Автомобили Tesla известны своими впечатляющими футуристическими особенностями - от дверей с крыльями сокола до автомобильных игр, пишет dailymail.co.uk.

Но похоже, что одна из самых популярных функций Tesla, автопилот, пытается справиться с довольно простым препятствием - луной.

Автомобили Tesla стандартно поставляются с передовым оборудованием, способным обеспечить автопилот, позволяя автомобилю автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения.

Однако один разочарованный водитель Tesla сообщил, что система автопилота в его Tesla ошибочно принимала луну за желтый светофор и в ответ замедляла скорость автомобиля.

Джордан Нельсон опубликовал в Твиттере видео, демонстрирующее недостаток в действии во время вечерней поездки в Гранит-Фолс, Северная Каролина. Остается неясным, на какой модели Tesla он ездит.

На видео в ночном небе видна низкая, яркая и желтая луна.

Однако консоль на приборной панели показывает, что на экране мигает желтый светофор, что указывает на обман системы автопилота.

Он написал: «Эй, Илон Маск, возможно, вы захотите, чтобы ваша команда посмотрела на Луну, обманывая систему автопилота.

«Машина думает, что луна - это желтый светофор, и хочет сбавить скорость».

Маск, который является основателем Tesla, еще не ответил на твит.

Однако один пользователь предположил, что это может быть простое решение, если Tesla сможет добавить данные о траектории луны в свою нейронную сеть.

«Можно легко решить, добавив данные о будущей траектории луны непосредственно в нейронную сеть», - ответил пользователь на видео г-на Нельсона.

Тогда, в зависимости от ориентации автомобиля, он будет знать, где должна быть луна в любое время суток».

Хотя автопилот предназначен для помощи водителям в управлении автомобилем, Tesla утверждает, что система не делает его автомобили автономными.

В нем поясняется: «Автопилот позволяет вашему автомобилю автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения.

«Текущие функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным».

MailOnline связался с Tesla за комментарием.

ЧТО ТАКОЕ СУПЕРЗАРЯДКИ TESLA И КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

Tesla создала сеть Supercharger по всему миру, которая позволяет ее электромобилям заряжаться для путешествий на большие расстояния.

Цены на использование сервиса различаются по всему миру, и их можно найти здесь.

Чтобы зарядить Tesla, водители паркуются и подключают свой автомобиль к разъему на посту нагнетателя.

После подключения порт зарядки автомобиля будет мигать зеленым, указывая на то, что зарядка началась.

Водители могут отслеживать процесс зарядки на приборной панели или в приложении Tesla.

Зарядные устройства позволяют владельцам Tesla заряжать свои автомобили до 80 процентов в течение получаса.

В настоящее время компания имеет более 2700 станций нагнетания с 25 000 нагнетателей по всему миру.

К концу этого года планируется увеличить это количество до 3 000 человек.

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