Почему появляются тромбы у людей с тяжелой формой коронавируса, точный ответ дали ученые

Воспаление и свертывание крови, наблюдаемые в очень тяжелых случаях COVID-19, могут быть вызваны антителами, посылаемыми для борьбы с болезнью, активирующими ненужную активность тромбоцитов в легких.
В новой статье, опубликованной в журнале Blood, показано, как антитела, вырабатываемые нашим организмом для защиты от COVID-19, вызывают повышенную функцию тромбоцитов, что может вызывать фатальные тромбы у пациентов с тяжелым заболеванием. Тромбоциты - это небольшие клетки крови, которые образуют сгустки, чтобы остановить или предотвратить кровотечение, но если тромбоциты не функционируют должным образом, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инсульты и сердечные приступы, пишет medicalxpress.com.
В ходе исследования были взяты антитела, вырабатываемые для борьбы с шиповым белком коронавируса, у людей с тяжелой инфекцией COVID-19, и были клонированы их в лаборатории для изучения. Команда обнаружила, что небольшие сахара, обнаруженные на поверхности этих антител, отличались от антител здоровых людей, и когда эти клонированные антитела были введены в лаборатории в клетки крови, взятые от здоровых доноров, наблюдалось увеличение активности тромбоцитов.
Исследовательская группа также обнаружила, что можно уменьшить или остановить реакцию тромбоцитов таким образом в лаборатории, обработав кровь активными ингредиентами из различных лекарств, которые, как известно, либо подавляют функцию тромбоцитов, либо иммунные ответы. Полученные данные предполагают, что лекарства, которые в настоящее время используются для лечения проблем иммунной системы, могут уменьшить или остановить выработку клетками чрезмерного тромбоцитарного ответа.
Исследование, проводимое Imperial College London и Imperial College Healthcare NHS Trust под названием MATIS, уже тестирует эти препараты в клинических испытаниях с пациентами в больницах по всей Великобритании, чтобы увидеть, уменьшат ли они серьезное свертывание крови у госпитализированных пациентов с COVID-19.
Лабораторное исследование человеческих клеток предоставляет ключевые доказательства в поддержку научной основы исследования MATIS, и, хотя результаты этого клинического исследования еще не получены, две команды будут продолжать тесно сотрудничать по мере развития клинического исследования.
Профессор Джон Гиббинс, директор Института сердечно-сосудистых и метаболических исследований Университета Рединга, сказал:
«До сих пор у нас были только предположения о том, почему тромбоциты, участвующие в свертывании, активируются во время инфекции COVID-19. Один из способов подумать о том, что происходит, заключается в том, что иммунный ответ, который предназначен для защиты вас от инфекции в некоторых случаях, особенно у тяжелобольных пациентов, на самом деле вызывает больший ущерб. В этом случае антитела, которые вырабатываются, чтобы остановить COVID -19 от распространения триггерных инфицированных клеток для индукции активности тромбоцитов, вызывающей свертывание крови, даже если нет раны, которая требует заживления. Мы особенно взволнованы, потому что наши исследования тромбоцитов в лаборатории устанавливают важные механизмы, которые объясняют, как и почему могут возникать опасные тромбы у тяжелобольных пациентов с COVID-19, и, что важно, также дает подсказки относительно того, как это можно предотвратить».
Соавтор Николая Купер, читатель в Имперском колледже Лондона и консультант-гематолог из Имперского колледжа здравоохранения NHS Trust, который также разработал и возглавляет исследование MATIS, сказал: «На раннем этапе пандемии COVID-19 было ясно, что инфекция вызвала огромную эпидемию, включая свертывание крови, и что многие из наиболее тяжелых случаев и смертей были связаны с этим.
«Принимая участие в ранних исследованиях свертывания крови, связанных с воспалением, мне пришло в голову, что препараты, которые мы уже используем для лечения других заболеваний, могут быть легкодоступными средствами лечения COVID-19. Нам еще предстоит увидеть результаты исследования MATIS, поэтому мы их делаем. пока не знаем, как эти препараты будут действовать у пациентов, но мы надеемся, что мы сможем как подавить воспалительную реакцию, так и предотвратить тяжелые заболевания и образование тромбов. Приятно видеть, что наше сотрудничество с Ридингом уже поддерживает нашу теорию и обеспечивает прочную научную основу для клинических испытаний».