Пандемия коронавируса порождает паранойю
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Пандемия коронавируса порождает паранойю

1:00:147/29/2021Фото: pxhere.com
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Исследователи также обнаружили, что люди, которые были более параноиками, с большей вероятностью поддерживали заговоры о ношении масок и потенциальных вакцинах.

человек, цепь
Новое исследование Йельского университета показало, что пандемия COVID-19 усилила наше чувство паранойи
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новое исследование Йельского университета показало, что пандемия COVID-19 усилила наше чувство паранойи, особенно в штатах, где ношение масок было обязательным. Эта повышенная паранойя была особенно острой в штатах, где соблюдение требований к маскам было низким, сообщают исследователи 27 июля в журнале Nature Human Behavior.

Исследователи обнаружили, что усиление чувства паранойи также было связано с более широким принятием теорий заговора, пишет medicalxpress.com.

«На нашу психологию в огромной степени влияет состояние окружающего нас мира», - сказал Фил Корлетт, доцент психологии и старший автор исследования. «С политической точки зрения ясно, что если правительство устанавливает правила, важно, чтобы они соблюдались и люди поддерживали их соблюдение. В противном случае они могут почувствовать себя преданными и действовать хаотично».

Корлетт и его коллеги уже изучали роль неопределенности в развитии паранойи у людей, когда пандемия началась в начале 2020 года. В этих ранних экспериментах команда Йельского университета измеряла изменчивость выбора людей во время простой карточной игры, в которой правила могли внезапно меняются, вызывая у участников рост паранойи. Некоторые люди буквально думали, что колода складывается против них, и часто меняли свой выбор, даже если ранее аналогичный выбор приводил к положительным результатам.

«Мы продолжали собирать данные через блокировку и возобновление работы», - сказал Корлетт. «Это был один из тех редких случайностей, когда мы смогли изучить, что происходит, когда мир меняется быстро и непредсказуемо».

Исходные данные, собранные по паранойе, показали психологическое воздействие пандемии.

Используя онлайн-опросы и те же карточные игры, исследователи обнаружили повышенный уровень паранойи и непостоянства выбора среди населения в целом. Они также исследовали влияние выбора политики общественного здравоохранения на настроения людей в штатах, где маски были обязательными, и где маски просто рекомендовались. В своем анализе они также оценили предыдущие исследования региональных различий в отношении того, насколько сильно люди относятся к следованию правилам.

Паранойя и беспорядочный выбор были выше в штатах, где были предписаны маски, чем в тех, где были более слабые ограничения. Но самые высокие баллы были в тех областях, где соблюдение правил было самым низким и где некоторые люди наиболее твердо считали, что правила должны соблюдаться.

«По сути, люди становились параноиками, когда существовало правило, а люди его не следовали», - сказал Корлетт.

Исследователи также обнаружили, что люди, которые были более параноиками, с большей вероятностью поддерживали заговоры о ношении масок и потенциальных вакцинах, а также теорию заговора, которая, среди прочего, утверждает, что правительство защищает политиков и голливудских артистов, которые бегают по стране сети педофилов.

Корлетт сказал, что существует множество исторических прецедентов роста теорий заговора во время травм, от распространенного мнения о том, что средневековые вспышки бубонной чумы были вызваны евреями, отравляющими колодезную воду, до движения «Истина 11 сентября», которое утверждало, что террористические атаки 2001 были организованы правительством США.

«К сожалению, во времена травм и больших перемен мы склонны обвинять другую группу», - сказал он.

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