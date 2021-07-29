Неожиданное осложнение у молодых людей после коронавируса назвали ученые

Новое исследование подчеркивает спектр осложнений со стороны мозга, с которыми сталкиваются госпитализированные взрослые в Великобритании с тяжелой формой COVID-19. Исследователи обнаружили, что инсульты были частым осложнением, причем среди молодых людей чаще, чем ожидалось.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Brain Communications , также подчеркивают, что такие факторы риска, как диабет и высокое кровяное давление, способствуют риску инсульта, в том числе у молодых людей, пишет medicalxpress.com.
Во время первой волны пандемии в 2020 году исследовательская группа создала онлайн-платформу быстрого реагирования для анонимных данных, размещенную Отделом клинических исследований в области информатики Саутгемптонского университета, которая позволила врачам по всей Великобритании сообщать о неврологических и неврологических заболеваниях, связанных с COVID-19. психиатрические проблемы. На сегодняшний день сеть CoroNerve признана во всем мире как источник важных данных, и первая публикация этой британской группы состоялась в апреле 2020 года.
Из 267 случаев инсульты были наиболее частыми состояниями, затронувшими почти половину пациентов. Более четверти инсультов произошло у пациентов в возрасте до 60 лет, многие из которых имели изменяемые факторы риска, что означало, что они уже подвергались риску инсульта. К другим распространенным состояниям относились делирий, психические расстройства и другие признаки повреждения мозга (энцефалопатия). Более 10 процентов пациентов страдали более чем одним неврологическим заболеванием, и эти пациенты с большей вероятностью нуждались в интенсивной терапии и вентиляции.
Первый автор доктор Эми Росс-Рассел, научный сотрудник Центра клинических исследований NIHR Саутгемптона при университетской больнице Саутгемптона NHS Foundation Trust, сказала: «Поразительно не только то, сколько различных неврологических и психиатрических событий мы наблюдали в этом исследовании, но и то, что некоторые из этих состояний возникли вместе у одних и тех же пациентов. Это говорит о том, что COVID может поражать несколько частей нервной системы у одного пациента.
«У пациентов с инсультом также была закупорка кровеносных сосудов или тромбоз в других частях тела, поэтому это важно для понимания того, почему некоторые инсульты возникают во время COVID-19».
Ян Галеа, профессор клинической и экспериментальной неврологии Саутгемптонского университета и старший автор исследования, сказал: «Мы обнаружили, что состояние здоровья пациентов до COVID предсказывало, насколько они выздоровели от неврологических осложнений, что важно для общественности. с точки зрения здоровья. Оптимизация состояния здоровья может быть жизненно важным способом повышения нашей устойчивости к этой и будущим пандемиям ".
Основные выводы: COVID-19 увеличивает риск инсульта, в том числе у молодых людей. Меры общественного здравоохранения могут уменьшить это, в том числе меры по образу жизни, чтобы избежать развития диабета и высокого кровяного давления , хороший контроль уровня сахара в крови и артериального давления, а также предотвращение риска тяжелой формы COVID-19 с помощью вакцинации и других мер общественного здравоохранения.
Исследование было результатом сотрудничества университетов Саутгемптона (профессор Ян Галеа), Ливерпуля (доктор Бенедикт Майкл), Ньюкасла (доктор Рис Томас) и Университетского колледжа Лондона (профессор Сара Петт). Это третья существенная публикация CoroNerve Studies Group после публикаций в Lancet Psychiatry (описывающих первые 153 взрослых случая неврологических осложнений COVID) и Lancet Child & Adolescent Health (с акцентом на неврологические осложнения COVID у детей). На следующем этапе исследования COVID-CNS будут более подробно изучены 1300 пациентов, чтобы врачи могли лучше понять, как лечить пациентов с этими осложнениями.