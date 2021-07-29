Неожиданное осложнение у молодых людей после коронавируса назвали ученые
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Неожиданное осложнение у молодых людей после коронавируса назвали ученые

4:30:487/29/2021Фото: pxhere.com
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Исследователи обнаружили, что инсульты были частым осложнением, причем среди молодых людей чаще, чем ожидалось.

мозг, мозаика
Исследователи обнаружили, что инсульты были частым осложнением, причем среди молодых людей чаще, чем ожидалось
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новое исследование подчеркивает спектр осложнений со стороны мозга, с которыми сталкиваются госпитализированные взрослые в Великобритании с тяжелой формой COVID-19. Исследователи обнаружили, что инсульты были частым осложнением, причем среди молодых людей чаще, чем ожидалось.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Brain Communications , также подчеркивают, что такие факторы риска, как диабет и высокое кровяное давление, способствуют риску инсульта, в том числе у молодых людей, пишет medicalxpress.com.

Во время первой волны пандемии в 2020 году исследовательская группа создала онлайн-платформу быстрого реагирования для анонимных данных, размещенную Отделом клинических исследований в области информатики Саутгемптонского университета, которая позволила врачам по всей Великобритании сообщать о неврологических и неврологических заболеваниях, связанных с COVID-19. психиатрические проблемы. На сегодняшний день сеть CoroNerve признана во всем мире как источник важных данных, и первая публикация этой британской группы состоялась в апреле 2020 года.

Из 267 случаев инсульты были наиболее частыми состояниями, затронувшими почти половину пациентов. Более четверти инсультов произошло у пациентов в возрасте до 60 лет, многие из которых имели изменяемые факторы риска, что означало, что они уже подвергались риску инсульта. К другим распространенным состояниям относились делирий, психические расстройства и другие признаки повреждения мозга (энцефалопатия). Более 10 процентов пациентов страдали более чем одним неврологическим заболеванием, и эти пациенты с большей вероятностью нуждались в интенсивной терапии и вентиляции.

Первый автор доктор Эми Росс-Рассел, научный сотрудник Центра клинических исследований NIHR Саутгемптона при университетской больнице Саутгемптона NHS Foundation Trust, сказала: «Поразительно не только то, сколько различных неврологических и психиатрических событий мы наблюдали в этом исследовании, но и то, что некоторые из этих состояний возникли вместе у одних и тех же пациентов. Это говорит о том, что COVID может поражать несколько частей нервной системы у одного пациента.

«У пациентов с инсультом также была закупорка кровеносных сосудов или тромбоз в других частях тела, поэтому это важно для понимания того, почему некоторые инсульты возникают во время COVID-19».

Ян Галеа, профессор клинической и экспериментальной неврологии Саутгемптонского университета и старший автор исследования, сказал: «Мы обнаружили, что состояние здоровья пациентов до COVID предсказывало, насколько они выздоровели от неврологических осложнений, что важно для общественности. с точки зрения здоровья. Оптимизация состояния здоровья может быть жизненно важным способом повышения нашей устойчивости к этой и будущим пандемиям ".

Основные выводы: COVID-19 увеличивает риск инсульта, в том числе у молодых людей. Меры общественного здравоохранения могут уменьшить это, в том числе меры по образу жизни, чтобы избежать развития диабета и высокого кровяного давления , хороший контроль уровня сахара в крови и артериального давления, а также предотвращение риска тяжелой формы COVID-19 с помощью вакцинации и других мер общественного здравоохранения.

Исследование было результатом сотрудничества университетов Саутгемптона (профессор Ян Галеа), Ливерпуля (доктор Бенедикт Майкл), Ньюкасла (доктор Рис Томас) и Университетского колледжа Лондона (профессор Сара Петт). Это третья существенная публикация CoroNerve Studies Group после публикаций в Lancet Psychiatry (описывающих первые 153 взрослых случая неврологических осложнений COVID) и Lancet Child & Adolescent Health (с акцентом на неврологические осложнения COVID у детей). На следующем этапе исследования COVID-CNS будут более подробно изучены 1300 пациентов, чтобы врачи могли лучше понять, как лечить пациентов с этими осложнениями.

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