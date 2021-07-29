Как избавиться от блох на кошках: признаки того, что у вашей кошки блохи
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Как избавиться от блох на кошках: признаки того, что у вашей кошки блохи

5:30:297/29/2021Фото: pxhere.com
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Блохи вызывают у кошек не только дискомфорт и зуд, но также могут быть смертельными.

кот, окно
Блохи вызывают у кошек не только дискомфорт и зуд, но также могут быть смертельными

Блохи - это проблема для здоровья кошек, и они паразиты, которых вы не хотите видеть в своем доме. Вот семь признаков того, что у вашей кошки блохи, и как от них избавиться.

У каждой четвертой кошки есть блохи, по сравнению с каждой седьмой собакой. Существуют разные виды блох, такие как собачьи блохи, кошачьи блохи, кроличьи блохи и человеческие блохи, и они являются паразитами, которые питаются своими хозяевами. Эти прыгающие существа сосут кровь, откладывают яйца, и их очень трудно изгнать из дома, поэтому их легче предотвратить в первую очередь. Думаете, у вашей кошки блохи? Вот что надо делать, пишет express.co.uk.

Блохи вызывают у кошек не только дискомфорт и зуд, но также могут быть смертельными.

Кошки и другие домашние животные могут быть сверхчувствительны к слюне блох и иметь аллергическую реакцию на укусы блох.

Молодые или слабые животные с блохами могут стать очень слабыми, если блохи питаются их кровью, и могут умереть в результате кровопотери.

Даже если ваш питомец имеет здоровый вес и сильный, личинки блох могут заразиться яйцами ленточных червей, а если ваш питомец съест зараженную блоху, он может стать хозяином блох и вызвать гельминтов.

Известно, что блохи подвержены болезням, и они могут переносить вредные заболевания, такие как миксоматоз.

7 признаков того, что у вашей кошки блохи

Согласно сайту RSPCA, есть семь явных признаков того, что у вашей кошки могут быть блохи.

Если ответ положительный на любой из следующих вопросов, это может означать, что у вашей кошки есть блохи:

Ваш питомец чешется?
Области выпадения волос, залысины или болезненные участки?
Пятна или сканы?
Покраснение и раздражение?
Утолщение кожи на участках (например, вокруг ушей)?
Видите ли вы крохотные темные пятнышки в его шерсти или суетящихся маленьких коричнево-черных насекомых?
Вы сами замечаете неучтенные укусы насекомых?

Не позволяйте этому дойти до той стадии, когда ваша кошка страдает, а ваш дом покрыт блохами.

RSPCA рекомендует ухаживать за кошкой с помощью расчески с мелкими зубьями, проводимой по белой поверхности, чтобы искать блох или помет.

Добавьте несколько капель воды к помету на белой поверхности, и если помет станет красновато-коричневым, скорее всего, у вашей кошки есть блохи.

Как избавиться от блох на кошках

Если у вашей кошки есть блохи, вам необходимо использовать средство от блох, рекомендованное ветеринаром.

Это легко сделать дома, следуя инструкциям, и сделать это нужно как можно скорее после того, как вы заметили блох на своем питомце.

Инструкции расскажут вам, как именно это сделать, но в большинстве случаев это работа двух человек.

Обычно вам нужно разделить шерсть кошки и нанести средство непосредственно на кожу и две разные точки ее тела.

После этого кошке нужно будет оставаться сухой в течение 24 часов, поэтому убедитесь, что вы держите ее внутри, если будет дождливый день.

Если у вашей кошки или собаки есть блохи, ваш дом может быть пронизан блохами.

Блохи могут выжить без хозяина в течение многих месяцев, поэтому вам нужно лечить как свой дом, так и домашних животных.

На сайте RSPCA говорится: «Регулярно очищайте постельное белье и пылесосите мебель, полы и плинтусы, чтобы помочь уничтожить блох на каждом этапе их жизненного цикла.

«Выбрасывайте мешок для пыли из пылесоса после каждого использования».

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