Как избавиться от блох на кошках: признаки того, что у вашей кошки блохи

Блохи - это проблема для здоровья кошек, и они паразиты, которых вы не хотите видеть в своем доме. Вот семь признаков того, что у вашей кошки блохи, и как от них избавиться.
У каждой четвертой кошки есть блохи, по сравнению с каждой седьмой собакой. Существуют разные виды блох, такие как собачьи блохи, кошачьи блохи, кроличьи блохи и человеческие блохи, и они являются паразитами, которые питаются своими хозяевами. Эти прыгающие существа сосут кровь, откладывают яйца, и их очень трудно изгнать из дома, поэтому их легче предотвратить в первую очередь. Думаете, у вашей кошки блохи? Вот что надо делать, пишет express.co.uk.
Блохи вызывают у кошек не только дискомфорт и зуд, но также могут быть смертельными.
Кошки и другие домашние животные могут быть сверхчувствительны к слюне блох и иметь аллергическую реакцию на укусы блох.
Молодые или слабые животные с блохами могут стать очень слабыми, если блохи питаются их кровью, и могут умереть в результате кровопотери.
Даже если ваш питомец имеет здоровый вес и сильный, личинки блох могут заразиться яйцами ленточных червей, а если ваш питомец съест зараженную блоху, он может стать хозяином блох и вызвать гельминтов.
Известно, что блохи подвержены болезням, и они могут переносить вредные заболевания, такие как миксоматоз.
7 признаков того, что у вашей кошки блохи
Согласно сайту RSPCA, есть семь явных признаков того, что у вашей кошки могут быть блохи.
Если ответ положительный на любой из следующих вопросов, это может означать, что у вашей кошки есть блохи:
Ваш питомец чешется?
Области выпадения волос, залысины или болезненные участки?
Пятна или сканы?
Покраснение и раздражение?
Утолщение кожи на участках (например, вокруг ушей)?
Видите ли вы крохотные темные пятнышки в его шерсти или суетящихся маленьких коричнево-черных насекомых?
Вы сами замечаете неучтенные укусы насекомых?
Не позволяйте этому дойти до той стадии, когда ваша кошка страдает, а ваш дом покрыт блохами.
RSPCA рекомендует ухаживать за кошкой с помощью расчески с мелкими зубьями, проводимой по белой поверхности, чтобы искать блох или помет.
Добавьте несколько капель воды к помету на белой поверхности, и если помет станет красновато-коричневым, скорее всего, у вашей кошки есть блохи.
Как избавиться от блох на кошках
Если у вашей кошки есть блохи, вам необходимо использовать средство от блох, рекомендованное ветеринаром.
Это легко сделать дома, следуя инструкциям, и сделать это нужно как можно скорее после того, как вы заметили блох на своем питомце.
Инструкции расскажут вам, как именно это сделать, но в большинстве случаев это работа двух человек.
Обычно вам нужно разделить шерсть кошки и нанести средство непосредственно на кожу и две разные точки ее тела.
После этого кошке нужно будет оставаться сухой в течение 24 часов, поэтому убедитесь, что вы держите ее внутри, если будет дождливый день.
Если у вашей кошки или собаки есть блохи, ваш дом может быть пронизан блохами.
Блохи могут выжить без хозяина в течение многих месяцев, поэтому вам нужно лечить как свой дом, так и домашних животных.
На сайте RSPCA говорится: «Регулярно очищайте постельное белье и пылесосите мебель, полы и плинтусы, чтобы помочь уничтожить блох на каждом этапе их жизненного цикла.
«Выбрасывайте мешок для пыли из пылесоса после каждого использования».