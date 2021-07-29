Признаки приближающейся смерти человека

Путь к смерти каждого человека уникален, но есть некоторые признаки, которые помогают нам осознать, что конец жизни близок.
Катрина Тэи - доула рассказала, чего можно ожидать, когда умирает любимый человек, и почему это может быть мирный опыт, и нечего бояться, пишет express.co.uk.
Еда и глотание
Потребность в пище уменьшается, и они, естественно, будут есть меньше, иногда совсем отказываясь от еды в самом конце. Это может быть неприятно для семей, но организм точно знает, что делает, и понимает, что ему просто не нужно топливо, как раньше.
Организм резервирует свою энергию для жизненно важных функций, таких как поддержание сердцебиения и следующего вдоха, в отличие от сжигания энергии, потребляющей пищу. Еда может вызвать недомогание, поскольку пищеварительная система уже отключилась.
Глотательный рефлекс также будет постепенно уменьшаться, поэтому еще одна причина отказа от еды - это то, что организм защищает человека от невозможности проглотить пищу.
Появление
С точки зрения внешнего вида лицо может быть бледным, а при желтухе - белым, голубоватым или желтым. Их глаза могут быть стеклянными или даже «молочными», могут быть открытыми или закрытыми. Иногда они могут не отвечать, поэтому они неподвижны и смотрят.
Конечности могут казаться холодными или горячими на ощупь, а иногда ногти имеют голубоватый оттенок из-за плохого кровообращения, поскольку сердце замедляется.
Также может быть отек, который обычно возникает из-за скопления жидкости и может сделать кожу «стянутой». Иногда на коже появляются пятна, и они могут казаться липкими, горячими или холодными. Эти симптомы могут показаться пугающими, но это нормальная реакция на замедление работы основных органов по мере того, как конец мягко приближается.
Дыхание
По мере приближения смерти часто возникают изменения в дыхании. Такие изменения, как более тяжелое дыхание, шумное дыхание или затрудненное дыхание. Это может быть огорчением для близких, но обычно это не причиняет страданий тому, кто умирает.
«Предсмертный хрип» - это когда мокрота или выделения катятся вперед и назад по дыхательным путям, издавая шум. Это не беспокоит пациента, поскольку он часто не реагирует или глубоко спит.
Иногда по мере приближения конца может быть эпизод очень шумного дыхания. Это называется дыханием Чейна-Стокса, и для него характерны громкие вдохи, за которыми следует период бездыхания. Слушать его сложно, потому что семьи часто задаются вопросом, умер ли человек, прежде чем увидели еще один вздох.
В самом конце жизни дыхание, как правило, становится тише, тише и становится все более длительным, пока в конце концов одно дыхание не перестанет сменяться другим.
Возбужденное настроение и беспокойство
Это может проявляться как потребность встать с постели, возбужденное поведение или «вязание» рук. Они могут тянуться к чему-то или кому-то.
Это естественный процесс, который является полностью частью процесса умирания, даже если он присутствует не всегда. Это временная фаза и явный индикатор приближения смерти.
Видение
Еще один признак того, что смерть близка, - это то, что называется видением, когда близкий человек может комментировать такие темы, как поездка, упаковка, поездка с кем-то и возвращение домой.
'Момент Лазаря'
Явление, которое Катрина называет «моментом Лазаря», описывает человека, который был безразличен или глубоко спал, внезапно просыпался, иногда садился, смотрел на окружающих, а иногда даже разговаривал с родственниками.
Это часто бывает неожиданным, а иногда и шокирующим, но обычно это очень приветствуется семьями, поскольку это может рассматриваться как золотой последний момент нормальной жизни.
Иногда бывает прилив сил за день-два до смерти. Пациент больше просыпается, разговаривает и даже немного ест и пьет. Родственники могут иногда ошибочно интерпретировать это как улучшение состояния человека, но это не так.
Однако это может быть счастливое время, о котором с любовью вспоминают семьи и часто вспоминают в рассказе о смерти.