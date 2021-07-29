Как ускорить рост волос: 4 лучших натуральных средства от выпадения волос

Выпадение волос может быть неприятным, оно может серьезно подорвать вашу уверенность в себе. Вот несколько простых натуральных средств, которые помогут предотвратить выпадение линии роста волос.
Выпадение волос может беспокоить, но не может быть признаком плохого здоровья. Для многих это происходит естественным образом с возрастом. Тем не менее, залысины могут подорвать вашу уверенность в себе. Некоторые методы лечения могут хорошо работать для определенных людей, но неэффективны для других. Express.co.uk составил руководство по некоторым натуральным средствам, которые могут вам помочь.
Вообще говоря, об выпадении волос особо не стоит беспокоиться.
Большинство людей теряют от 50 до 100 волос каждый день, даже не заметив этого.
Но при некоторых обстоятельствах это может быть вызвано состоянием здоровья.
Временная потеря волос может быть вызвана стрессом, потерей веса или дефицитом железа.
В этих обстоятельствах выпадение волос может быть обратимым.
Есть некоторые натуральные средства, которые могут предотвратить необратимое выпадение волос.
Кокосовое масло
Кокосовое масло может быть простым и экономичным способом защиты от выпадения волос.
Простое нанесение кокосового масла до или после мытья головы или использование его в качестве несмываемого средства может помочь защитить от выпадения волос.
Кокосовое масло может даже улучшить внешний вид ваших волос, улучшить их здоровье и сделать ваши пряди более пышными.
Луковый сок
Это может быть немного более необычное лечение выпадения волос, но некоторые, кто страдает от выпадения волос, клянутся им.
Сок может способствовать образованию новых волосяных фолликулов, так как улучшает кровообращение вокруг кожи головы.
The Healthline сообщает: «При добавлении лукового сока в волосы и кожу головы он может обеспечить дополнительную серу для поддержки сильных и густых волос, тем самым предотвращая выпадение волос и способствуя их росту».
Лимонное масло
Если вы не можете переварить запах, почему бы не попробовать лимонный сок или лимонное масло?
Оба были заявлены для улучшения роста и качества волос.
Добавьте ароматный свежий лимонный сок или масло в кожу головы, оставьте на 15 минут, а затем смойте шампунем.
Рыбий жир
Рыбий жир содержит омега-3 жирные кислоты, а также богат питательными веществами и белками.
Рыбий жир часто связан с улучшением функций мозга, но он также может стимулировать рост волос.
Утверждается, что регулярный прием добавок с рыбьим жиром улучшает густоту и длину волос.
Если вы быстро потеряли волосы за короткий промежуток времени, это может быть не в результате естественного старения, вам следует подумать о посещении терапевта, если у вас есть проблемы со здоровьем.