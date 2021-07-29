Ночи будут холоднее с 29 июля в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ночи будут холоднее с 29 июля в Бердске

6:30:077/29/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы
Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы

Метеорологическая обстановка на 29 июля 2021 года в Бердске от МЧС.

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +9, +14 °С, днём +21, +26 °С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:

29-30.07 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Народный праздник Финогеев день отмечается 29 июля 2021 года.

Приметы и поверья

С Финогеева дня жара спадает, и ночи становятся прохладней.

Вечером и всю ночь на небе почти нет облаков, и при этом звуки разносятся далеко – утром будет дождь.

Дождь в этот день – сено запреет.

Дождливый день – к хорошему сбору урожая.

Частые густые туманы – к обилию грибов.

Листья моркови сникли – будет дождь.

Если полевая мышь начала есть посевы, то зима будет долгой и холодной.

По небу парят коршуны – к засухе.

С этого дня птицы прекращают щебетать. Считается, что они задумываются о прошедшем лете и скором перелете в теплые края, тоскуют о скором расставании с родными местами.

Кто найдет спорынью в этот день, будет сыт и богат всю жизнь.

Президент Украины ввел санкции против богатейшей женщины России
Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
«Я этого не вижу»: смелая реплика Польши о судьбе Крыма
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Бестолковая смерть прямо на турбазе: что случилось с министром
Что творит сало с организмом: правда и мифы
«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
Открыли границу, а сейчас недовольны: жалобы Турции на россиян
погодажарагроза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНочи будут холоднее с 29 июля в Бердске
6:30:07 7/29/2021
Ночи будут холоднее с 29 июля в Бердске
Солить помидоры в августе 2021 по лунному календарю: информация о каждом дне
6:00:17 7/29/2021
Солить помидоры в августе 2021 по лунному календарю: информация о каждом дне
БердскМощная магнитная буря 29 июля 2021: Чем грозит метеопатам затянувшийся метеошторм
5:45:08 7/29/2021
Мощная магнитная буря 29 июля 2021: Чем грозит метеопатам затянувшийся метеошторм
Как избавиться от блох на кошках: признаки того, что у вашей кошки блохи
5:30:29 7/29/2021
Как избавиться от блох на кошках: признаки того, что у вашей кошки блохи
Работа на даче на август: что сажать и время обрезки
5:00:18 7/29/2021
Работа на даче на август: что сажать и время обрезки
Неожиданное осложнение у молодых людей после коронавируса назвали ученые
4:30:48 7/29/2021
Неожиданное осложнение у молодых людей после коронавируса назвали ученые
Система автопилота Tesla перепутала желтый светофор и луну
4:00:20 7/29/2021
Система автопилота Tesla перепутала желтый светофор и луну
Признаки приближающейся смерти человека
3:30:43 7/29/2021
Признаки приближающейся смерти человека
Как ускорить рост волос: 4 лучших натуральных средства от выпадения волос
3:00:38 7/29/2021
Как ускорить рост волос: 4 лучших натуральных средства от выпадения волос
Собирать яблоки по лунному календарю на август 2021: лучшие и худшие дни
2:30:05 7/29/2021
Собирать яблоки по лунному календарю на август 2021: лучшие и худшие дни