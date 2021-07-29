Ночи будут холоднее с 29 июля в Бердске

Метеорологическая обстановка на 29 июля 2021 года в Бердске от МЧС.
Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +9, +14 °С, днём +21, +26 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:
29-30.07 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
Народный праздник Финогеев день отмечается 29 июля 2021 года.
Приметы и поверьяС Финогеева дня жара спадает, и ночи становятся прохладней.
Вечером и всю ночь на небе почти нет облаков, и при этом звуки разносятся далеко – утром будет дождь.
Дождь в этот день – сено запреет.
Дождливый день – к хорошему сбору урожая.
Частые густые туманы – к обилию грибов.
Листья моркови сникли – будет дождь.
Если полевая мышь начала есть посевы, то зима будет долгой и холодной.
По небу парят коршуны – к засухе.
С этого дня птицы прекращают щебетать. Считается, что они задумываются о прошедшем лете и скором перелете в теплые края, тоскуют о скором расставании с родными местами.
Кто найдет спорынью в этот день, будет сыт и богат всю жизнь.