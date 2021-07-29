Подробности падения женщины с 3-месячной дочерью из окна рассказали соседи
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Подробности падения женщины с 3-месячной дочерью из окна рассказали соседи

6:02:247/29/2021Фото: Pixabay
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Причиной поступка 33-летней матери могло стать расставание с мужчиной.

Трехмесячная девочка, выброшенная матерью с высоты 7 этажа жива, ее жизни ничего не угрожает

Вечером 27 июля 33-летняя женщина сначала выбросила в окно ребенка, а затем прыгнула сама. По словам соседей выпавшей из окна седьмого этажа жительницы Бийска, она рассталась со своим мужчиной, которым был «не то муж, не то сожитель», причем инициатива исходила от него.

Перед тем, как выбросится, женщина рыдала и просила мужчину вернуться, 27 июля он пришел, чтобы забрать свои вещи.

Падение с 7 этажа, когда сначала вниз полетела трехмесячная девочка, выброшенная матерью, а за ней и сама женщина, не стало смертельным. У ребенка зафиксированы серьезные ушибы, но ее жизнь вне опасности.

О состоянии матери ничего не известно, ведется следствие по факту покушения на жизнь малолетнего ребенка, - пишет КП.

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