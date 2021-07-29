Мощная магнитная буря 29 июля 2021: Чем грозит метеопатам затянувшийся метеошторм
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Мощная магнитная буря 29 июля 2021: Чем грозит метеопатам затянувшийся метеошторм

5:45:087/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Второй раунд магнитной бури начнется в 18 часов. С силой до 5 баллов геошторм будет бушевать в магнитном поле Земли, не утихая и не теряя силы до поздней ночи.

Метеошторм продолжается 29 июля 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Сегодня, 29 июля, на Земле продолжается мощная магнитная буря. Третий день метеозависимые земляне страдают от “качки” в магнитосфере нашей планеты. Чьё здоровье особенно сильно зависит от космической погоды? Это гипертоники и гипотоники, люди перенесшие инфаркты и инсульты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это люди с расстройствами психики и болезнями нервной системы, страдающие астеническим синдромом после тяжелых болезней и операций. Формирующийся организм детей, их неокрепшая психика чувствительны к метеоштормам. В зоне риска находятся и будущие мамы - беременные женщины.

Магнитные бури и повышенная солнечная активность вызывают различные осложнения в здоровье человека, такие как:
- Рост и падение артериального давления;
- Сильную головную боль;
- Головокружения, потерю сознания;
- Бессоницу, нарушение сна;
- Слабость, бессилие;
- Нехватку кислорода, трудности в дыхании;
- Нервные срывы, расстройства психики, сильное раздражение на громкие звуки и яркий свет.
Врачи во всем мире отмечают, что во время магнитных бурь растет число инфарктов, гипертонических кризов, число смертей от них.

Рассмотрим по часам график прохождения магнитной бури 29 июля. С полуночи до 9 часов утра специалисты прогнозируют геомагнитный шторм силой около 4 баллов. По классификации ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца это малая геомагнитная буря. Для этого времени будут характерны следующие признаки недомогания у людей: неожиданно появляющаяся головная боль и сильная усталость, боли в суставах и скованность при ходьбе. Для облегчения состояния всем желательно принять утром контрастный душ или облить ноги прохладной водой, сделать простую разминку, желательно на свежем воздухе или при открытом окне. Важно следить за давлением и вовремя принимать лекарства при наличии хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
В дни затяжных магнитных лучше не пользоваться транспортом, постарайтесь меньше находится в толпе людей, избегайте духоты и возможных конфликтных ситуаций.

В 9 часов утра сила колебаний магнитного поля упадет до 2 баллов. До конца суток магнитная буря продолжит хаотически менять силовые характеристики магнитосферы Земли. Известно, что длительная магнитная буря оказывает сильнейшее воздействие на нервную систему человека, на его психику. Могут наблюдаться перепады настроения, припадки безудержного веселья и уныния, упадок сил, апатия, депрессия, мысли о бессмысленности жизни и суициде. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. Смотрите на мир с оптимизмом.

Второй раунд магнитной бури начнется в 18 часов. С силой до 5 баллов геошторм будет бушевать в магнитном поле Земли, не утихая и не теряя силы до поздней ночи. Боли в сердце, учащенный пульс, головокружения, недомогание, бессоница - так отреагирует организм метеопатов на длительную магнитную бурю.

Что помогает человеку легче пережить тяжелую космическую погоду?
- Строгое соблюдение режима дня;
- Сбалансированный режим питания;
- Прогулки на свежем воздухе;
- Мягкие успокоительные настойки зверобоя, пустырника, валерианы;
- Отказ от табака и алкоголя;
- Категорический отказ от конфликтов и ссор. Оптимистичней смотрите на мир вокруг.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Евгений Иванович, 57 лет:
- Повышается давление, сильно кашляю, как при астме и аллергии. Сердце побаливает. Спать хочу весь день, а вечером не могу уснуть.
Ольга Сергеевна, 53 года:
- Очень сильно растет давление. Все болячки обостряются. Голова сильно болит. Часто температура повышается.
Вера Алексеевна, 55 лет:
- Чувствую себя очень неспокойно, тревожно. Болит голова, не могу ничего делать. Сердце учащенно бьется. Плохо сплю, снятся кошмары.

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