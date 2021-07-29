Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июля 2021 в России и мире

7:40:347/29/2021Фото: pixabay
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 29 июля 2021 года.

тигр
Международный день тигра отмечается 29 июля

• День спиртоносного дерева
• Международный день тигра (International Tiger Day)
• День поворачивания налево
• Праздник иконы Божией Матери Чирской (Псковской)
• День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского
• Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day, Ecological Debt Day)
• День хот-дога с соусом чили (National Chili Dog Day) - США
• День помады (National Lipstick Day) - США
• День куриных крылышек (National Chicken Wing Day) - США
• День лазаньи (National Lasagna Day) - США
• День отмены рабства (Emancipation Day) - Бермуды
• День рождения космического агентства NASA (NASA Birthday) - США
• День прославления святого Олафа (Saint Olaf`s Day) - Норвегия
• Фестиваль дождливого дня (Rain Day Festival) - США
• День святого Олафа (Оулавсёка) - Фарерские острова
• День тайского языка (National Thai Language Day) - Таиланд
• День стажёра (National Intern Day) - США
• День Сил специальных операций - Украина
• День Конституции - Молдова
• День жертвования купленным сыром (National Cheese Sacrifice Purchase Day) - США
• День национального гимна (Ziua Imnului National) - Румыния
• День территории (Territory Day) - Острова Уоллис и Футуна
• День «Мохун Баган» (Mohun Bagan Day) - Индия
• День графства Бакингемшир (Buckinghamshire Day) - Великобритания
• День службы Военно-воздушных сил (Indonesian Air Force`s Service Day) - Индонезия
• Именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла, Петра
• Афиногенов день (День Финогея)

Важные события

1586 московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным основан город Тюмень на реке Туре.
1702 между русской и шведской армиями в ходе Великой Северной войны состоялось сражение при Гуммельсгофе.
1722 начался Персидский поход русской армии и флота под командованием Петра I.
1836 в Париже на площади Звезды торжественно открылась Триумфальная арка.
1918 большевиками закрыта газета Максима Горького «Новая жизнь».
1927 митрополит Сергий (Страгородский) выпустил Декларацию о лояльности к советской власти.
1936 постановление ЦИК о Положении звания Героя Советского Союза.
1942 Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена: Суворова трех степеней; Кутузова двух степеней; Александра Невского.
1952 совершён первый беспосадочный рейс реактивного самолёта через Тихий океан.
1963 первый полёт опытного самолёта ТУ-124А – прототипа пассажирского самолёта Ту-134.
1971 аппарат «Пионер-11» делает снимки Сатурна и его колец.
1974 по приказу председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова создана группа «Альфа» для борьбы с терроризмом.
1985 заявление М. С. Горбачёва о решении Советского Союза прекратить в одностороннем порядке любые ядерные взрывы. Мораторий объявлен до 1 января 1986 года.
1990 город Калинин переименован в Тверь.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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