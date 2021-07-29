Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 29 июляСвященномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его
Народные праздники
Финогеев день
В эту дату чтут память священномученика Афиногена Пидахфойского, епископа, и его 10 учеников.
В эту пору начинается жатва. По традиции первый сноп должна срезать самая старшая женщина в семье. Его торжественно относят в дом и ставят в углу под иконами. Считается, что он обладает целебными свойствами. Зерна используют для лечения больных людей, а стебли отдают животным.
В этот день не рекомендуется ходить в лес, иначе можно встретить нечистую силу.
Частые густые туманы предвещают хороший урожай грибов.
Приметы
- Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду.
- Коршуны в небе парят – к зною.
- Желтый оттенок облаков на закате предвещает дождь на следующий день.
- Листья конского каштана выделяют много липкого сока, отчего становятся блестящими – к ненастью.
- Частые туманы – к большим грибам.
Источник: my-calend