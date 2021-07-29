Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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29.07
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Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:317/29/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день не рекомендуется ходить в лес за ягодами, грибами или на охоту, иначе можно встретить нечистую силу. Запрет не касался девушек и детей - именно они сегодня приносили грибы.

монастырь
Поста сегодня нет

Православные праздники 29 июля

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В эту дату чтут память священномученика Афиногена Пидахфойского, епископа, и его 10 учеников.

В эту пору начинается жатва. По традиции первый сноп должна срезать самая старшая женщина в семье. Его торжественно относят в дом и ставят в углу под иконами. Считается, что он обладает целебными свойствами. Зерна используют для лечения больных людей, а стебли отдают животным.

В этот день не рекомендуется ходить в лес, иначе можно встретить нечистую силу.

Частые густые туманы предвещают хороший урожай грибов.

Приметы


  • Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду.
  • Коршуны в небе парят – к зною.
  • Желтый оттенок облаков на закате предвещает дождь на следующий день.
  • Листья конского каштана выделяют много липкого сока, отчего становятся блестящими – к ненастью.
  • Частые туманы – к большим грибам.

Источник: my-calend

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