Календарь дачника на 29 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

29 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 19 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 71%. Восход Луны в 22:51, а закат в 10:53.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 22:42 28.07.2021 по 22:51 29.07.2021
- 20 лунный день c 22:51 29.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.
Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.
Благоприятно в овне:
- вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
- прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
- обработка от вредителей и болезней;
- сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
- уборка на длительное хранение всех культур;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос и заготовка дров;
- сбор лекарственных растений на сушку;
- сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:
- посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
- обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
- сухая подкормка;
- сбор плодов деревьев и кустов;
- консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
- овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
- пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
- полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
- посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
- обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
- пикировка, пересадка, укоренение;
- пасынкование;
- полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
- подкормки, иначе можно сжечь растение.
19 лунный день (+)
29 июля 2021 года в 12:00 — 19 лунный день. Считается благоприятным днем для работы в огороде и саду. В этот день земля дышит, накапливает жизненные соки в корнях. Надземная часть растений слабо реагирует на любые повреждения, а вот повреждение корней может вызвать гибель растения.
Рекомендуется в 19 лунный день:
- обрезка растений с целью замедления роста молодых побегов;
- прививка, прополка и прореживание;
- выкапывание луковиц и клубней;
- корневая органическая подкормка;
- полив, опрыскивание от вредителей и сорняков.
Не рекомендуется в 19 лунный день:
- любые работы с использованием садового инвентаря.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Источник: mirkosmosa