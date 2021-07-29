Гороскоп на 30 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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Гороскоп на 30 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:377/29/2021Фото: pixabay
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Звезды предлагают всем внимательно следить за своим окружением - совсем скоро любовь настигнет всех. Будьте осторожнее с деньгами.

сердце
Сегодня благоприятно заводить романтические знакомства

Овен

Дайте выговориться своим близким и родным. Ответов от вас ждать не будут. Но ваша помощь будет им очень важна. И даже ваши проблемы после этого решатся.

Телец

Сегодня все задачи, поставленные перед вами, будут казаться мелкими. С их решением вы справитесь очень быстро. В финансовой сфере проблем так же стоять не будет. Вторая половинка будет вашей поддержкой и опорой.

Близнецы

Фортуна сегодня на вашей стороне. Работа вашей мечты будет ждать вас совсем близко. С недавним знакомым наладьте контакт.

Рак

Не планируйте ничего серьезного и сложного на сегодня. Проведите время с самим собой. Займитесь своим любимым делом или просто в одиночестве подумайте над решением отложенных задач.

Лев

Гороскоп настоятельно рекомендует вам быть внимательнее. Особенно если предстоит покупка недвижимости и подписание важных документов. Главное обратить внимание на мелочи и ничего не упустить из вида.

Дева

Решите сегодня все финансовые вопросы которые давно перед вами предстали. Вам могут помочь в этом друзья и близкие. Планируйте все дела заранее.

Весы

Отличный день для давно запланированного путешествия. Путь будет неблизким, но оно того стоит. Бытовые и личные дела складываются хорошо, как никогда. Личными делами с друзьями сегодня делиться не стоит.

Скорпион

Сегодня ваш день не омрачит ничего. Уделите внимание своему здоровью, деньги и силы у вас найдутся. Пейте больше жидкости.

Стрелец

Проблемы сегодня будут накапливаться один за другим, если вы вовремя не успеете решать их. Ни на кого не надейтесь, все в ваших руках!

Козерог

Не отказывайтесь от задач, поставленных перед вами на работе! Вопросы будут не свойственны вам, но у вас хватит сил со всем справиться. Делайте все легко, словно всю жизнь этим занимаетесь.

Водолей

Со второго раза вас ждет удача во всех делах, главное не стоит опускать руки после первой попытки. С родственниками же не заводите тяжелых разговоров. Иначе пойдете на поводу у них и наберетесь неприятностей.

Рыбы

Самый лучший день на неделе для того, чтобы хорошенько отдохнуть, расслабиться и провести время с собой. Не думайте о проблемах и тогда они обойдут вас стороной. Ждите сюрприз от близкого человека.

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