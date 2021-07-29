Мать готовила "закладки" с наркотиками вместе с ребёнком. Россиянку задержали
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мать готовила "закладки" с наркотиками вместе с ребёнком. Россиянку задержали

8:50:567/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Полиция обнаружила 5 свертков с наркотическим веществом по указанным ею тайникам во дворах Челябинска.

Мать прятала закладки во дворе дома

Правоохранители Челябинска задержала женщину из-за истории с наркотиками. Как сообщили в полиции, она делала "закладки" с наркотиками во дворах жилых домов, при этом в это время с ней находился ребенок.

Видео, как ее задерживали, появилось в местных Телеграмм-каналах 28 июля. Когда жительницу Челябинска вели в сторону припаркованных автомобилей, ребенок бросился к матери.

Полиция обнаружила 5 свертков с наркотическим веществом по указанным ею тайникам во дворах Челябинска, где она сделала "закладки". Эту информацию подтвердили в местном ГУ МВД.

В отношении подозреваемой уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ребенок передан родственникам задержанной.

Поясница неспроста болит: это тревожный знак организма
Это на всю жизнь: Лолита озвучила диагноз недоношенной дочки
Бестолковая смерть прямо на турбазе: что случилось с министром
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Умные, но чудовищно мстительные: связываться с ними опасно
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
матьзакладкинаркотики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Умом Россию не понять?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 29 июля
8:24:00 7/29/2021
Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 29 июля
Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:31 7/29/2021
Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июля 2021 в России и мире
7:40:34 7/29/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июля 2021 в России и мире
БердскНочи будут холоднее с 29 июля в Бердске
6:30:07 7/29/2021
Ночи будут холоднее с 29 июля в Бердске
Солить помидоры в августе 2021 по лунному календарю: информация о каждом дне
6:00:17 7/29/2021
Солить помидоры в августе 2021 по лунному календарю: информация о каждом дне
БердскМощная магнитная буря 29 июля 2021: Чем грозит метеопатам затянувшийся метеошторм
5:45:08 7/29/2021
Мощная магнитная буря 29 июля 2021: Чем грозит метеопатам затянувшийся метеошторм
Как избавиться от блох на кошках: признаки того, что у вашей кошки блохи
5:30:29 7/29/2021
Как избавиться от блох на кошках: признаки того, что у вашей кошки блохи
Работа на даче на август: что сажать и время обрезки
5:00:18 7/29/2021
Работа на даче на август: что сажать и время обрезки
Неожиданное осложнение у молодых людей после коронавируса назвали ученые
4:30:48 7/29/2021
Неожиданное осложнение у молодых людей после коронавируса назвали ученые
Система автопилота Tesla перепутала желтый светофор и луну
4:00:20 7/29/2021
Система автопилота Tesla перепутала желтый светофор и луну