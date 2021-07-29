Мать готовила "закладки" с наркотиками вместе с ребёнком. Россиянку задержали

Правоохранители Челябинска задержала женщину из-за истории с наркотиками. Как сообщили в полиции, она делала "закладки" с наркотиками во дворах жилых домов, при этом в это время с ней находился ребенок.
Видео, как ее задерживали, появилось в местных Телеграмм-каналах 28 июля. Когда жительницу Челябинска вели в сторону припаркованных автомобилей, ребенок бросился к матери.
Полиция обнаружила 5 свертков с наркотическим веществом по указанным ею тайникам во дворах Челябинска, где она сделала "закладки". Эту информацию подтвердили в местном ГУ МВД.
В отношении подозреваемой уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ребенок передан родственникам задержанной.