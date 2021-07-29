Расстрелявший детей в гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев хочет пожизненный срок, а не в психушку

Казанский стрелок Ильназ Галявиев хочет вместо принудительного лечения в психбольнице пожизненный срок. Об этом рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, он не хочет проходить лечение в казанской больнице, потому что боится мести. Также стало известно, что он находится в трехместной камере и отношения с соседями у него нормальные.
21 июля Галявиева поместили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка». Его вернули в изолятор после прохождения психиатрической экспертизы.В НИИ имени Сербского молодого человека признали невменяемым на момент совершения преступления.
Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Это крупнейший массовый расстрел в России за последние годы. Тогда погиби 9 человек, среди них 7 детей и 2 педагога. Еще 24 человека получили ранения.