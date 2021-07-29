Можно ли сегодня 29 июля работать на огороде и ходить на кладбище в день памяти священномученика Афиногена и 10 его учеников?

Сегодня, 29 июля 2021 года, отмечается народно-христианский праздник Финогеев день, установленный в честь мученика Афиногена и его 10 учеников, принявших смерть за веру в Христа.
В народе этот день считали поворотным к осени, ночи становились заметно холоднее, по утрам выпадал густой туман, на траве лежала обильная роса. Обычно туманы и роса обещали жаркий день, но ночи всё равно были довольно холодными.
Такой поворотный момент чувствовали и птицы с животными и начинали готовиться к холодному времени года. С этого дня рано по утрам птицы переставали петь, а людям не разрешалось сегодня посещать лес ни для какой цели. Этот запрет не распространялся только на девушек и маленьких детей, поэтому ему их сегодня и отправляли в лес за грибами.
Остальные взрослые сегодня были заняты уборкой последний ржи. Самые последние колосья на поле оставляли несжатыми, самая старшая женщина в семье заплетала их в косу, которая называлась бородой Велеса и касаться её было запрещено абсолютно всем.
В огороде сегодня работать не запрещалось. По лунному календарю сегодня, 29 июля 2021 года, луна продолжает убывать и находится в неплодородном знаке Овна. Все посадочные, пересадочные, посевные работы сегодня не дадут нужного результата, а потому благоприятнее всего сегодня заниматься созревшим урожаем корнеплодов, например, выкапывать чеснок и картофель.
Особых церковных запретов на сегодня не было, значит и на посещение кладбища его нет. Можно сходить к местам захоронений ваших умерших родных и близких, навести там порядок, оставить цветы, а также зажечь свечу и обязательно помолиться за упокой души.