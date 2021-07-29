В Екатеринбурге задержали мужчину, который разгуливал по городу с ружьем
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который разгуливал по городу с ружьем

9:35:067/29/2021Фото: скрин с видео
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В полицию обратились перепуганные местные жители.

Мужчина гулял по городу с ружьем

В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, которого местные жители видели якобы гуляющим по городу с ружьем. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, изначально очевидцы сообщили, что мужчина с предметом, похожим на оружие, сидит на скамейке. Через некоторое время поступил еще один звонок о том, что неизвестный пошел в сторону домов.

- Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД, - сообщили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что автомат, с которым он гулял, предназначен для игры в страйкбол.

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