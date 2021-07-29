По центру Новосибирска гулял абсолютно обнаженный мужчина

Вчера, 28 июля в Новосибирске произошел необычный инцидент. Там по городу гулял абсолютно голый мужчина. На нем не то что трусов, даже носок не было. Казалось, его такой стиль в одежде совершенно не смущает – он спокойно прогуливался и не стеснялся прохожих, который сразу же начали снимать все на видео. Позже запись появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети Вконтакте.
— Около часа назад по Красному проспекту прогуливался абсолютно голый мужчина. Причина его столь экстравагантного поведения неизвестна, - говорится в паблике.
Конечно же, подписчики начали высказывать свои версии такого поведения. Кто-то решил, что мужчина закрыл ипотеку и остался «без штанов». Другие же предположили, что ему просто жарко.