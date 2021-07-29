Совет по инвестициям при губернаторе одобрил масштабные инвестпроекты по модернизации коммунальных систем Новосибирска и Черепанова

Областная поддержка инвестпроектов по модернизации коммунальных сетей не только позволит стимулировать предприятия на обновление оборудования, но и выступит фактором, сдерживающим рост тарифов. Поддержку реализации проектов в сфере ЖКХ и энергетики Черепанова и Новосибирска рассмотрели на Совете по инвестициям, который провел Губернатор Андрей Травников 28 июля.
Технологическая стадия проекта в Черепанове – завершена. Здесь были модернизированы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения: восемь угольных котельных в Западном и Восточном районах города заменены на газовые, проведены строительство и реконструкция почти 15 километров сетей с целью уменьшения теплопотерь. Общий объем инвестиций составил 718,1 млн рублей. 60 процентов из них выделил Фонд модернизации ЖКХ, по 20 процентов вложили Новосибирская область и частный инвестор.
Объекты введены в эксплуатацию в прошлом году, а к концу этого должны выйти на проектную мощность, но уже сейчас, отмечают в министерстве ЖКХ и энергетики региона, можно высоко оценить эффективность проекта: впервые за период мониторинга (с ноября 2020 года) от жителей Черепанова не было получено ни одной жалобы на качество теплоснабжения.
Технологически проект состоялся, важно, чтобы он состоялся экономически и социально, отметил на заседании Совета Губернатор. Во время заседания было одобрено решение об оказании господдержки в соответствии с региональным законом №75-ОЗ «Об отдельных вопросах госрегулирования инвестдеятельности, осуществляемой в форме капвложений на территории Новосибирской области».
«Мне кажется нужно создать этот прецедент, ситуация стандартная, коммунальные системы изношены, это факт. Мы заинтересованы в том, чтобы стимулировать собственников в обновлении оборудования. Инвестор получает поддержку от государства, а департамент по тарифам следит, чтобы это решение было учтено как сдерживающий фактор от роста тарифа», — подчеркнул Губернатор.
«Эта поддержка позволит сохранить тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение в существующих пределах», — в свою очередь отметил директор ООО «ЮрСиб» и ООО «КС Восток-Запад» Олег Разумейко.
И если жители Черепанова уже оценили по достоинству первые результаты проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры, то в областном центре масштабный проект готовится к реализации.
Заместитель генерального директора-директор Новосибирского филиала ООО «СГК» Андрей Колмаков представил на заседании инвестсовета проекты реконструкции, модернизации и развития системы централизованного теплоснабжения Новосибирска. Среди мероприятий предлагаемых проектов: установка электрофильтров на Новосибирской ТЭЦ-3, реконструкция (техническое перевооружение) и строительство тепловых сетей, строительство сетевых объектов для развития централизованной системы теплоснабжения Новосибирска, строительство (восстановление) линий циркуляции ГВС, строительство замещающих автоматизированных газовых источников вместо угольных котельных, замещение ряда неэффективных котельных выработкой тепловой энергии на ТЭЦ, перевод системы ГЗУ на оборотную схему водоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
На заседании Совета в Правительстве региона рассмотрели возможность предоставления инвестору инвестиционного налогового вычета (ИНВ) на прибыль организации путем расширения сферы применения областного закона №142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», а также мер господдержки в соответствии с законом №75-ОЗ.
Напомним, что в Новосибирской области механизм инвестиционного налогового вычета работает с 2019 года, позволяя налогоплательщикам, занятым в обрабатывающем производстве, за счет льготы по налогу на прибыль организаций окупить вложения. Размер ставки налога на прибыль организаций для определения предельной величины ИНВ составляет 5%. Если вычет оказывается больше налога, неиспользованную сумму региональной льготы можно использовать в течение пяти лет.
Кроме того, благодаря инициативе Президента РФ, озвученной во время Послания Федеральному Собранию, появилась возможность компенсировать из федерального бюджета регионам две трети выпадающих из-за предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов. Соответствующее Постановление Правительства РФ уже подписано, правила и условия компенсации выпадающих доходов утверждены. На получение дотаций могут претендовать регионы, внедрившие инвестиционный стандарт. Новосибирская область намерена активно участвовать в данной работе, доложил Губернатору министр экономического развития региона Лев Решетников.
«Во главу угла при реализации проекта должны быть поставлены экономическая целесообразность надёжность работы всей системы, — заявил Андрей Травников. — Против технического прогресса не пойдешь, комбинированная выработка более экономична и экологична, если мы говорим про угольные котельные. Решено в целом поддержать техническую часть программы. Мэрии Новосибирска, министерству ЖКХ и энергетики и департаменту по тарифам детально рассмотреть каждый проект по выводу из эксплуатации существующих малых источников тепла. Если существуют малые котельные, которые необходимы для поддержки циркуляции в случае ЧП, их ни в коему случае из работы выводить нельзя.
Одобрить применение инвествычета при условии максимального привлечения федеральных инструментов. А использование региональных мер поддержки должно быть учтено при будущих тарифных решениях – как в случае с проектом в Черепаново», — резюмировал глава области.